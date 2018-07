Von Stefan Otto

Worms. "Wir bemühen uns immer, eine Sommerausstellung zu platzieren, die den Konnex zu den Nibelungenfestspielen sucht", erklärte Olaf Mückain, der Künstlerische Leiter der Wormser Museen. Die Schau zu Ehren des russischen Filmregisseurs Andrej Tarkowski (1932- 1986), der vielschichtige Klassiker wie "Solaris" oder "Stalker" drehte, nimmt Bezug auf die Affinität der Festspiele zum Film wie auf die laufende Fußball-WM, die den Blick nach Russland lenkt. Einen Teil der Aufmerksamkeit, die den Festspielen und der Weltmeisterschaft gilt, sollen nach Möglichkeit auch die Museen abbekommen.

Die Ausstellung, die nun den Heylshof und das Museum der Stadt Worms im Andreasstift bespielt, geht dabei über ein Vierteljahrhundert zurück auf den Vorgänger "Von Eisenstein bis Tarkowsky - Die Malerei der Filmregisseure in der UdSSR", 1990 in der Münchener Städtischen Galerie im Lenbachhaus. Unmittelbar übernommen wurde sie samt ihres internationalen Titels von einer Ausstellung, die 2017 anlässlich Tarkowskis 85. Geburtstag im Stroganow-Palais in Sankt Petersburg eröffnet wurde.

Was in Worms davon zu sehen ist, ist freilich ein eher kleiner Teil dessen, was im Petersburger Palais präsentiert worden ist. Waren dort etwa auch Kostüm- und Szenenbildentwürfe und Dokumente zu Tarkowskis Filmen zu sehen, konzentrieren sich beide Wormser Ausstellungen auf Fotografien.

Im Andreasstift sind in einer Fotosequenz die italienischen Drehorte von Tarkowskis vorletztem Film "Nostalghia" zu sehen, dazu Porträts, stimmungsvolle Momentaufnahmen vom Set, die es erlauben, dem Regisseur bei der Arbeit über die Schulter zu blicken. Rund 50 eindrückliche Fotos hängen im Kabinett des Heylshofs. Umsichtig arrangiert, vermitteln sie einen guten Überblick zu Tarkowskis wichtigsten Filmen.

Es beginnt mit "Iwans Kindheit", von dem der schwedische Meisterregisseur Ingmar Bergman schwärmte: "Meine Entdeckung von Tarkowskis erstem Film war wie ein Wunder. Plötzlich fand ich mich vor der Tür zu einem Raum, dessen Schlüssel mir bis dahin nie gegeben worden war. Es war der Raum, den ich immer betreten wollte und wo er sich frei und voller Leichtigkeit bewegte."

Es folgen die Lebensgeschichte des mittelalterlichen Ikonenmalers "Andrej Rubljow", "Solaris", philosophische Science-Fiction nach dem Roman von Stanislaw Lem, das autobiografische Filmgedicht "Der Spiegel", der düster-mystische Kultfilm "Stalker", "Nostalghia", der erste Film, den Tarkowski außerhalb der Sowjetunion drehte, und "Opfer", der im selben Jahr in Cannes uraufgeführt wurde, in dem der Regisseur erst 54-jährig in Paris verstarb.

Sieben Meisterwerke, in denen der Filmkünstler einen ganz eigenen, poetischen und bildhaften Ausdruck entwickelte, in dem die Dimensionen Raum und Zeit neu erfahren werden und der Alltag transzendiert erscheint.

Auf Fernsehbildschirmen und in einem Stehkino sind im Heylshof begleitend einige der Filme komplett oder in Ausschnitten zu sehen, dazu in Dauerschleife die TV-Dokumentation "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit - Andrej Tarkowskijs Exil und Tod". Zwei Monitore stehen auch im Stift, auf denen wechselnde Filme und eine italienische Doku gezeigt werden.

Leider etwas versteckt hängt im Heylshof auch eine Handvoll ganz besonderer Bilder: zwei Kugelschreiberzeichnungen aus dem St. Petersburg der 1960er Jahre, dazu drei kleine farbkräftige expressionistische Ölstudien Tarkowskis, der Bildhauerei und Malerei studiert hatte, bevor er 1954 an die Filmhochschule in Moskau wechselte.

Der umtriebige Petersburger Kunstsammler und Kurator Joseph Kiblitsky hat sie mitgebracht und berichtet, dass sie zu sowjetischen Zeiten gewissermaßen unter der Ladentheke in Tarkowskis Freundeskreis kursierten. Die befreundeten Künstler tauschten Bilder. "Man kaufte nicht, sondern man nahm und gab."