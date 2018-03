Von Lukas Herrmann

Heidelberg. Fast zwei Uhr morgens in der Nacht zum Freitag, draußen bricht der Winter wieder ein - in der Halle 02 bekommt davon aber niemand etwas mit: Hier sorgt der Heidelberger DJ Boulevard Bou für Stimmung und Bewegung auf der vollen Tanzfläche. In dem Club sammeln sich die jungen Heidelberger und feiern euphorisch ihren Lieblings-DJ. Auch der genießt sichtlich den Abend: "Alle die Hände hoch", ruft Bou und knipst noch schnell ein Foto mit seinem Handy.

Die Bahnstadt ist erst seit Anfang des Jahres das neue Zuhause von Boulevard Bou: 20 Jahre lang hatte der DJ, der eigentlich Bülent Teztiker heißt, jeden Donnerstag die "Nachtschicht" in Bergheim gefüllt. Mit seinen "Strictly Urban Sounds" war er eine feste Größe im Heidelberger Nachtleben - ein Muss für junge Menschen. Zum Ende des letzten Jahres musste die "Nachtschicht" nach 23 Jahren aber die Türen schließen, der Mietvertrag wurde nicht verlängert. Wie schon der Schwimmbad-Club im Neuenheimer Feld zwei Jahre zuvor ist damit ein weiterer Club in Heidelberg für immer verschwunden.

Jetzt ist Boulevard Bou in die Bahnstadt ausgewichen, seit dem 4. Januar legt er jeden Donnerstag im Club der Halle 02 auf. Der neue Ort, nur halb so groß wie die "Nachtschicht", muss sich in Heidelberg aber erst etablieren, denn bisher gab es in der "Halle" keine regelmäßige Donnerstagsveranstaltung. Jens Bruckner, Eventmanager in der Halle 02, erhofft sich viel von der neuen Reihe: "Mit Boulevard Bou wollen wir vor allem junge Menschen für unseren Club motivieren - das läuft auch schon gut an."

Bei den Gästen am vergangenen Donnerstag in der Halle 02 sorgte der Wechsel für geteilte Meinungen: "Es fühlt sich komisch an, zu Boulevard Bou nicht mehr in die Nachtschicht zu gehen", meint Daniela, "in der Halle ist es teurer, sonst stört es aber eigentlich nicht", so die 20-Jährige. "Boulevard Bou hätte zum Beispiel auch nach Karlsruhe gehen können, so bleibt er wenigstens in der Region", findet der 26-jährige Steffen. "Wir müssen die Alternativen akzeptieren - jetzt entsteht in der Halle einfach ein neuer Kult!" Für seinen Freund Frank hat die Nachtschicht eine ganz besondere Bedeutung: "Meine Eltern waren damals schon in der Nachtschicht, der Club war eine wichtige Adresse in Heidelberg - jetzt ist es mit den Klassikern vorbei", so der 29-Jährige.

"Die Nachtschicht fehlt trotzdem, denn früher wusste man: Hier spielt Boulevard Bou, da ist dann jeder hin. Die ,Halle’ versucht, das Publikum aufzufangen, aber es ist nicht das gleiche", sagt Lorenz Pernecker. Für den 28-Jährigen ist das Clubsterben in Heidelberg ganz persönlich ein großes Thema, nach dem Schwimmbad-Club fehle ihm die Nachtschicht am meisten. Und er warnt: "Wenn keiner aufpasst, wird es in der Innenstadt so weiter gehen - dann ist Heidelberg irgendwann tot."

Zumindest in der Halle 02 ist die Welt noch in Ordnung: Für Boulevard Bou-Fans ist der Weg in die Bahnstadt nicht zu weit - und hier wird weiterhin jeden Donnerstag bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.