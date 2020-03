Von Hans Böhringer

Dilsberg. Als Judith Rossell erzählte, sie habe ein Literaturstipendium für Heidelberg bekommen, zeigte sich ihr Bekanntenkreis zunächst wenig beeindruckt. Schließlich ist Heidelberg ein Stadtteil in Melbourne in Australien, in dieser Stadt wurde die Autorin 1969 geboren. Und dort hat sie heute noch ihren Wohnsitz. "Nein, Heidelberg in Deutschland" – diese Klarstellung amüsiert sie noch immer.

Nun ist Rossell für drei Monate als Stipendiatin zu Gast im Kommandantenhaus in der Dilsberger Burgfeste (Neckargemünd), an einem Ort, der durch seinen mittelalterlichen Charme, den malerischen Ausblick auf das Neckartal und durch seine Beschaulichkeit ziemlich genau das Gegenteil der australischen Metropole darstellt. Wie profitiert die Kinderbuchautorin von einem Aufenthalt in diesem Elfenbeinturm des Odenwalds? Ein Besuch der Künstlerresidenz im Kommandantenhaus soll das klären.

Wer aus dem australischen Hochsommer kommt, wer von zu Hause Buschfeuer und über vierzig Grad im Schatten kennt, der hat hohe Ansprüche an den mitteleuropäischen Kontrast. "Ich war bereit für Wölfe und Schnee", erklärt Rossell mit gespielter Enttäuschung. Schnee gibt es oben auf dem Dilsberg derzeit nicht, dafür stechend kalte Böen.

Trotzdem trägt die Autorin nur eine dünne Jacke beim Rundgang um die Burgmauer. Die nassen, stürmischen Tage scheinen sie nicht zu stören. "Zwei von den vier da unten habe ich schon besucht", sagt Rossell und deutet auf eine der Burgen Neckarsteinachs. Die Burgen, ihre große Zahl und Dichte in Deutschland, faszinieren sie.

Das Leben und Arbeiten in einer Burgruine sei für eine Autorin von Rätselgeschichten mit fantastischem Setting durchaus inspirierend, meint Rossell: Die Hälfte dessen, was man sich sonst vorstellen müsste, sei hier schon Wirklichkeit. "Wie in einem Märchen ist es hier", sagt sie mit Blick auf den Burghof durch das Fenster über ihrem Schreibtisch. Auf dem Tisch liegt neben Stiften und Papier auch ein Heft "Deutsch für Anfänger" sowie ein Stapel Zeichnungen von Baumstämmen – Deutsch lernen und jeden Tag einen Baum zu zeichnen sind zwei ihrer Projekte für den Dilsberger Aufenthalt.

Das Kommandantenhaus ist ein Kulturzentrum des Rhein-Neckar-Kreises, es bietet Raum für Konzerte und Ausstellungen sowie Wohnmöglichkeiten für Kunststipendiaten verschiedener Disziplinen. Die Literaturstipendien werden zusammen mit der Stadt Heidelberg getragen und gehören zum Austauschprogramm zwischen den Unesco-Literaturstädten, zu denen Heidelberg wie auch Melbourne gehören.

Das Hauptprojekt ihres Aufenthalts hier, erklärt die Autorin, werde die Arbeit an einem neuen Roman sein. Ihre bekannteste Buchreihe, "Stella Montgomery", hat sie kürzlich abgeschlossen. Darin musste ein Waisenmädchen im viktorianischen England magische Rätsel lösen und den Fängen ihrer bösen Tanten entkommen. Für ihr neues Buch springt Rossell auf einen anderen Kontinent und in eine andere Epoche: in die Ära des Jazz in den Vereinigten Staaten. Eine Skizze eines Handlungsorts zeigt ein wildes Großstadtkuddelmuddel, eine Dampflock mittendurch.

Judith Rossell illustriert ihre eigenen Bücher. Der Zugang zu Geschichten und mehr noch zu ihren Figuren seien für sie die Bilder, erklärt sie – das Schreiben falle ihr schwerer. Sie begann ihre künstlerische Karriere als Illustratorin, doch "irgendwann will man als Illustratorin auch selbst Geschichten schreiben", sagt sie.

Ihr Erfolg lässt sich sehen: 16 Bücher hat Rossell bereits geschrieben, etwa die fünffache Anzahl hat sie illustriert. Ihre Werke wurden in verschiedene Sprachen übersetzt, auch ins Deutsche. Dennoch, so sagt sie, habe sie nie damit gerechnet, das Stipendium zu bekommen. Umso mehr freut sie sich: "Selten bekommt eine Kinderbuchautorin solch eine Chance."

Einige Male kam Rossell zu offiziellen Veranstaltungen vom Berg herab, zu Lesungen in Neckarsteinach und in Heidelberg. Obwohl sie sich unsicher ist, wie das mit der Übersetzung klappen wird, freut sie sich über Gelegenheiten, mit Lesern zusammenzutreffen: "Kinder gaukeln einem nicht vor, Bücher zu mögen, die sie tatsächlich nicht mögen – sie sind absolut ehrlich in ihrer Kritik. Es ist daher unmöglich, eine prätentiöse Kinderbuchautorin zu sein."

Ob die am 17. April im Haus Cajeth und am 21. April in der Heidelberger Stadtbücherei geplanten Lesungen noch stattfinden können, ist unter den aktuellen Gegebenheiten eher unwahrscheinlich.