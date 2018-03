Von Heribert Vogt

Mannheim. Während die Opferrolle der Frau derzeit etwa in der MeToo-Debatte allgegenwärtig scheint, zeigt Henrik Ibsens Drama "Hedda Gabler" in der Titelfigur eine weibliche Täterin, die Beziehungen zerstört und auch vor Schusswaffen nicht zurückschreckt - allerdings nach dem Motto: Mach kaputt, was dich kaputtmacht. In der Inszenierung von Tim Egloff am Nationaltheater Mannheim erscheint Hedda als Mischung aus Femme fatale und unglücklich Liebender, die ihren längst eingeleiteten Abwärtstrend auf der schiefen Ebene ihres gesellschaftlichen Umfeldes auch selbstzerstörerisch noch beschleunigt - bis hin zum finalen Showdown.

Auf der Bühne des Schauspielhauses erblickt man ein elegantes Domizil, das sich in seinem weiten Rund abgefahren in die Kurve legt (Ausstattung: Thea Hoffmann-Axthelm). Im bizarren Gegensatz dazu steht die minimalistische Möblierung des Salons. Man erkennt sofort, dass hier ein Spannungsfeld zwischen der repräsentativen Villa und den kargen Möglichkeiten ihrer Bewohner besteht.

Hier residiert ein von der Hochzeitsreise zurückgekehrtes Ehepaar - Hedda Gabler hat den Kulturwissenschaftler Jørgen Tesman geheiratet -, aber bereits von Anfang an platzen die Seifenblasen des konventionellen Lebensstils. Weil Tesmans Karriere hakt, wird das Haus viel zu teuer, und auch die kostspieligen Ansprüche der großbürgerlichen Hedda, Tochter eines Generals, müssen zurückstehen. Aber gerade im Hinblick auf ihre gesellschaftliche Stellung hat Hedda, die sich zuvor müde getanzt hat, den ungeliebten Jørgen geheiratet. Zurückgeworfen auf sich selbst, ist sie nun vollends enttäuscht, verfällt in eine gähnende Langeweile und beginnt zu rebellieren.

Schauspielerin Sabine Fürst zieht sich als frustrierte Hedda zwar in die Rüstung der unnahbaren Frau zurück, lässt aber gleichwohl ahnen, dass dies die Spätfolge einer unglücklichen Liebe ist. Durch Letztere einmal auf ein trostloses Lebensgleis gesetzt, fährt dieser Zug unaufhaltsam und mit zahlreichen sozialen Kollateralschäden in den Abgrund - sehenden Auges gesteuert von der amazonenhaft grün gewandeten Hedda.

Gegenüber der emotional-sinnlichen Spannkraft dieser Salontigerin erscheint der werte Gatte als schnurrendes Katerchen. Matthias Thömmes spielte den Ehemann Jørgen, der nur scheinbar kein Wässerchen trüben kann, tatsächlich jedoch so hinterhältig wie knallhart auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist.

Währenddessen ist Eilert Løvborg, Heddas Verflossener und Rivale ihres Ehemanns, in der Darstellung von Benjamin Pauquet mit offenem Visier unterwegs. Er lag und liegt stets mit Gott und der Welt im Clinch - und das beeindruckt Hedda bei ihrer Suche nach dem wahren Dasein: endlich ein Tatmensch, der sich gegen die Betonkonventionen auflehnt und sein eigenes Leben führen will. Selbst als dies schiefgeht und Eilert am Ende ist, reicht sie ihm eine Pistole und wünscht ihm, dass er seinen Weg "in Schönheit" beende.

Und diesen Absolutheitsanspruch der Selbstbestimmung erhebt Hedda auch gegen sich selbst. Nicht nur von Ehemann Jørgen, sondern auch von dessen Tante Juliane (Ragna Pitoll), dem erpresserischen Richter Brack (Michael Fuchs) sowie von Eilerts Partnerin Frau Elvsted (Anne-Marie Lux) wird sie in die traditionellen Rollen von Mutter, Ehefrau und Sexobjekt gedrängt, sodass sie zuletzt "mannhaft" den letzten verbleibenden Ausweg wählt.

Dazu sollte es im wirklichen Leben natürlich nach Möglichkeit nicht kommen. Aber die kammerspielartige Mannheimer Inszenierung führte - gerade in den albtraumhaft surrealen Szenen - doch nachdrücklich den komplexen Kampf des Individuums mit der Gesellschaft vor Augen. In diesem Fall denjenigen Hedda Gablers, bei dem auch die Waffen einer Frau zum Einsatz kommen. Und diese können von entscheidender, tödlicher Durchschlagskraft sein. - Starker Applaus.

Info: Termine: 24. 2.; 2., 3., 6., 31. März. www.nationaltheater-mannheim.de