Von Heribert Vogt

Mülheim/Mannheim. Es war in diesem Jahr schon ziemlich wahrscheinlich, dass ein Autor den Mülheimer Dramatikerpreis gewinnt, dessen Bühnenwerk zuvor schon beim Heidelberger Stückemarkt zu sehen war. Denn ganze fünf der sieben an der Ruhr eingeladenen Inszenierungen waren zuvor am Neckar zu besichtigen, darunter auch die Heidelberger Produktion "Beben" von Maria Milisavljevic. Eine bislang einzigartige Konstellation.

Nur Elfriede Jelineks "Am Königsweg" vom Deutschen Schauspielhaus Hamburg und Thomas Köcks "paradies spielen (abendland. ein abgesang)" vom Nationaltheater Mannheim waren zuvor nicht am Stückemarkt beteiligt. Allerdings waren dort auch diese beiden Autoren schon mit anderen Werken vertreten gewesen. So musste der Träger des Mülheimer Dramatikerpreises 2018 (15.000 Euro) auf jeden Fall eine Verbindung nach Heidelberg aufweisen.

Die Wahl fiel am Samstagabend nach zweistündiger, öffentlicher Jury-Diskussion im Theater an der Ruhr auf den 32-jährigen Österreicher Thomas Köck und sein Drama "paradies spielen" aus Mannheim. Die Preisverleihung findet voraussichtlich am Sonntag, 24. Juni, in der Stadthalle Mülheim statt.

Köck war 2015 Hausautor am Nationaltheater, und das jetzige Siegerwerk wurde dort 2017 uraufgeführt. Dabei handelt es sich um den dritten Teil seiner Klimatrilogie, deren erster Teil "paradies fluten (verirrte sinfonie)" am Autorenwettbewerb des Heidelberger Stückemarkts 2015 teilgenommen hatte, jedoch ohne zu gewinnen. Der Publikumspreis an der Ruhr ging jetzt an die viermalige Mülheim-Gewinnerin Elfriede Jelinek, die drei Mal beim Stückemarkt vertreten war; ihr Werk "Am Königsweg" hatte kürzlich auch in Heidelberg Premiere.

Thomas Köck. Foto: Roland Weihrauch

Erstmalig nach Mülheim eingeladen war in diesem Jahr auch das Theater Heidelberg selbst, das den Stückemarkt am Neckar ausrichtet. Und die Bühne glänzte vor einer Woche im Theater an der Ruhr mit ihrer Inszenierung "Beben", bestand somit souverän neben Häusern wie dem Deutschen Theater Berlin, dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg, dem Theater Basel, dem Staatsschauspiel Dresden, dem Nationaltheater Mannheim und dem Deutschen Theater Göttingen.

In einer solchen Theaterliga spielt wohl jede Bühne gern. Allerdings wird bei den Mülheimer Theatertagen NRW "Stücke" nicht die Inszenierung bewertet. Ausgewählt werden jeweils die aktuell wirksamsten Uraufführungen deutschsprachiger lebender Autoren. Und auf der Grundlage dieser Inszenierungen wird dann auf den auszuzeichnenden Dramatiker geschlossen. Kein leichtes Unterfangen, wenn man bedenkt, dass etwa Maria Milisavljevics "Beben" - ein kunstvoll schwebender Theatertext - ganz unterschiedlich auf die Bühne gebracht werden kann.

Mülheim-Sieger Thomas Köck beschreibt in seinem Stück die Gefährdung der Welt: die Unmenschlichkeit der Globalisierung und die Bedrohung durch den Klimawandel. Die Jury lobte daran vor allem, dass der Dramatiker "die großen weltbewegenden Themen hervorragend mit konkretem menschlichem Erleben" verbinde. Aber natürlich ist Köcks Dramenerfolg auch ein schönes Abschluss-Highlight für den scheidenden Mannheimer Schauspielintendanten Burkhard C. Kosminski, der nun ans Schauspiel Stuttgart wechselt.

Und nicht zuletzt strahlte die Kulturstadt Mannheim an diesem Wochenende besonders stark: Denn neben der Eröffnung der spektakulären neuen Kunsthalle ist nun auch einer der bedeutendsten Theaterpreise Deutschlands mit der Quadratestadt verbunden.