Von Simon Scherer

Mannheim. Als GMD Alexander Soddy letztes Jahr das Programm für die neue Saison vorstellte, geriet er bei einem Werk besonders ins Schwärmen: Mendelsohns Violinkonzert stehe nicht nur auf seiner persönlichen Wunschliste ganz oben, sondern sei gleichzeitig von enormer Bedeutung für die Orchesterarbeit. Davon hat er im 1. Akademiekonzert sicher jeden überzeugt.

Augustin Hadelichs solistischer Einstieg fand zwar in gewisser Distanz zum Orchester statt, sehr individuell und introvertiert, als würde in völliger Einsamkeit seine Geschichte erzählen: Doch der Prozess, wie sich Solist und Dirigent immer mehr aufeinander zubewegten und Vertraulichkeiten austauschten, war schlicht einzigartig. Da wurde auf jedem Notenpult im Nationaltheaterorchester mit Samtfingern und oberster Wachsamkeit musiziert.

In diesem klassisch-sensiblen Umfeld bewegte sich das Geschehen selbst dann, wenn Hadelich ein wenig frech zu forscherem Temperament vordrang. Außergewöhnlich war dabei seine Kunst der Bogenführung, die einen bezaubernd zarten und bis ins kleinste Detail kontrollierten Druck auf die Saiten ausübte. Da wurden größte Konflikte gern im Mikrokosmos ausgetragen. Gerade weiterträumen konnte er im Andante, wobei er von seelischer Ausgeglichenheit hin zu melancholischer Leidenschaft tendierte, die aber trotzdem sehr dosiert zelebriert wurde. Aus solch verstohlenem Charme ließ er ebenso die Zugabe erblühen: Paganinis altbekanntes Caprice 24.

Zuvor hatte Soddy in Anton Weberns Passacaglia d-Moll einen ausverkauften Rosengarten mit unaufgeregter Schlichtheit empfangen, wo er im Zauber des Ebenmaßes jeden Ton für sich in den Fokus rückte. Die Entwicklung zu späterem Getöse war hier in minimalsten Abstufungen mitzuerleben, wobei selbst im aufgebrachten Höhepunkt der Klang nie zu bersten drohte, sondern rühmliche Transparenz wahrte.

Deutlich saftiger war das Volumen, mit dem Soddy in Brahms’ 1. Sinfonie hinein fegte: ein Sog, der tief hinabstieg, nichts dabei ausließ und kompromisslos die seelischen Gefilde durchdrang. Richtig reingelangt hat der GMD hierbei in die Musik, garantierte gleichzeitig aber auch beklemmende Stille für das einzigartige Oboen-Solo.

Ein Brahms-Interpret par excellence, der scharfe Hektik beinah schon zynisch schürte, gnadenlos noch vorne preschte und selbst im Pianissimo die Spannung hochkochen ließ. Voller Bewegungsdrang steigerte er sich in definitiv jede Facette dieses Meisterwerks hinein. Eindrucksvoll pendelte er im Schlusssatz zwischen Bergspitzen und Tälern, bevor das aufatmende Horn-Solo für flächendeckende Erleichterung sorgte.

Da konnte das weltberühmte Hauptthema in all seiner Erhabenheit sämtliche Dankbarkeit ausstrahlen, die Brahms ans Ende dieses gewaltigen Unterfangens gesetzt hatte. Dazwischen im Ausdruck trotzdem noch den Bogen zum Beginn zu spannen, zeugte wirklich von großartiger Orchesterarbeit zum Saisonstart.