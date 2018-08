Von Benjamin Auber

Mannheim. Spätestens als das Ensemble des Budapester Operetten- und Musicaltheaters die berühmte Szene "Sei hier Gast" auf das Parkett des Mannheimer Nationaltheaters legt, gibt es kein Halten mehr. Der Zauber von "Die Schöne und das Biest" offenbart sich. Tassen, Teller, Messer, Gabeln und Kerzenständer tanzen durch die opulente Kulisse des Märchenschlosses, blasen die Trübsal weg, und der dazugehörige Ohrwurm überdauert die Nacht. Mittendrin der Star des Abends: Belle (Veronika Fekete-Kovács), die nicht nur das Biest verzaubert, sondern auch die Zuschauer voll in ihren Bann zieht.

Für viele ist es wohl der schönste Disney-Film der vergangenen 30 Jahre, er wurde schon 1994 am New Yorker Broadway als Musical uraufgeführt. Alan Menken ("Aladdin"), der als Filmmusiker schon acht Oscars abräumte, orchestrierte das aufwendige Werk für die Bühne.

Das moderne Märchen erzählt die Geschichte von Belle, die aufgrund ihrer Belesenheit von ihrem Dorf als "seltsam" abgestempelt wird. Nur der tölpelhafte Gaston (Attila Németh) hat ein Auge auf sie geworfen. Als Belles Vater, der ebenfalls als sonderbar gilt, sich im Wald verirrt und von Wölfen gejagt in das Schloss des Biestes (Sándor Barkóczi großartig bei "Wie kann ich sie lieben") gelangt, nimmt die Geschichte Fahrt auf. Belle, die ihren Vater retten will, begibt sich in die Fänge des Biests. Nur aber wenn wahre Liebe entsteht, kann das verhexte Schloss auf die Loslösung des Fluchs hoffen.

Obwohl fest installierte Musicals einen Vorteil gegenüber Tourarrangements haben, überrascht das effektvolle Bühnenbild. Umbauten funktionieren mühelos. Feuer, Blitze, Nebel, aus dem Boden gehobene Tische und die liebevoll gestaltenden Kostüme entführen in eine traumhafte Welt. Eine Führung für Belle durch das "barocke" Schloss von Kerzenständer Lumière (Ádám Bálint) und der Uhr Herr von Unruh (Tamás Földes) mit Blick in das weite Rund, schafft es sogar augenzwinkernd auf das renovierungsbedürftige Nationaltheater hinzuweisen.

Als sich Belle und das knorrige Biest im zweiten Akt annähern, kommt der Zauber wieder zum Vorschein. Mit "Mensch wieder sein" - vor der "hängenden" Bibliothek - zeigt das Ensemble mit synchronen Tänzen und stimmgewaltigem Chor sein Können. Dies gipfelt als Madame Pottine (herausragend: Lilla Polyák) "Märchen schreibt die Zeit" anstimmt und der wundervolle Tanz beide endgültig verbindet. Schließlich, als das letzte Blatt der Rose zu verwelken droht (dann wäre der Fluch besiegelt) und der liebestolle Gaston in das Schloss eindringt, erreicht die Spannung den Höhepunkt. Die Kampfszene ("Tod dem Biest") und die imposant inszenierte Verwandlung des Biestes beenden das Spektakel.

Lobend zu erwähnen ist sicherlich, dass die ungarischen Darsteller alles dafür getan haben, eine deutsche Inszenierung ohne Fehler auf die Beine zu stellen. Chapeau! Doch oft bleibt bei den Akzenten eine kleine Sprachbarriere, die sich nicht immer auflösen lässt. Auch die ansonsten ausgefeilte Lichttechnik fällt etwas ab, wenn die Bühnenbeleuchter unterm Dach die Darsteller manchmal im Dunkeln stehen lassen. Diese kleinen Schwächen macht aber das außergewöhnlich gute Orchester unter der Leitung László Makláry vergessen. Zurückgenommen, aber in den entscheidenden Momenten äußerst kraftvoll.

Die von BB Promotion organisierte Veranstaltung, samt rotem Teppich und Premierenfeier, hat echte Könner in die Quadratestadt gebracht. Eine Produktion, die es durchaus mit anderen "Schöne-und-das-Biest-Aufführungen" in den letzten Jahren aufnehmen kann, vor allem mit einer bezaubernden Belle. Hier ist man gerne Gast.

Info: Restkarten für die Vorstellungen bis einschließlich Sonntag, 5. August, sind noch bei allen RNZ-Geschäftsstellen verfügbar.