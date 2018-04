"O Gott! Welch ein Augenblick": Florestan (Michael Ransberg, Schauspieler, oben) hebt ab. Erstaunt sind nicht nur die Sänger am Boden (v.l.n.r.): Raphael Wittmer, Will Hartmann, Raymond Ayers, Annette Seiltgen und Ji Yoon. Foto: Hans Jörg Michel

Von Matthias Roth

Mannheim. Ein riesiger Kubus schwebt über der Szene und hat etwas Bedrohliches. Unten vegetiert ein gerade noch als Mensch erkennbares Wesen, dem Wahnsinn nahe, das sich in seine Fantasie flüchtet, sich verkleidet, vom Leben träumt: Florestan, ein Gefangener im Hungerdelirium, ersinnt sich sehnsuchtsvoll-beschaulich Heim und Herd und träumt pathetisch von Liebe und Freiheit.

Heim, Herd, Liebe, Freiheit: Für Regisseur Roger Vontobel, der für das Nationaltheater Mannheim schon die "Aida" inszenierte, sind das Gefühlszustände, denen er misstraut. Zumal, wenn sie gehäuft vorkommen wie in Beethovens einzigem verwirklichten Operntraum "Fidelio", der entstand, als Freiheit noch ein Begriff von höchster emotionaler Kraft war und das Glück kleiner Leute kein Verbrechen gegen den Zeitgeist.

Vontobel also stellt den Gefangenen Florestan (Schauspieler: Michael Ransburg) ins Zentrum seiner "Fidelio"-Neuinszenierung, und dieser fantasiert die ganze Handlung. Er führt Marzelline (Ji Yoon singt sie mit edlem und sehr klarem Sopran) und Jaquino (Raphael Wittmer mit leichtem Tenor) wie Marionetten durch seinen Kerker. Nur so ist ihm die harte Wirklichkeit erträglich, und nur so scheint die Idylle in Roccos Haus (satte Schwärze in der Stimme: Sebastian Pilgrim) offenbar noch darzustellen, obwohl diese doppelbödige Heimeligkeit beim Kerkermeister szenisch durchaus anders denkbar wäre.

Es stolpern also die Figuren in ihren lächerlich bunten Kostümen (Dagmar Fabisch) als wahnhafte Imagination über die Bühne, und Florestan erzählt nicht nur mit brüchiger Stimme die Geschichte, sondern memoriert zugleich auch die gesprochenen Dialoge.

Das hat im ersten Akt seine Reize, nutzt sich aber sehr schnell ab und wirkt irgendwann ermüdend. Der Schock dieser armen Kreatur, die sich nicht selbst aus ihrer Lage befreien kann außer durch den Wahn, währt nur kurz. Zumal das theatralische Dauerleiden des armen Kerkerinsassen in eklatantem Gegensatz zur Musik steht, die im ersten Akt einem Singspiel ähnlicher ist als einer Oper, auch wenn sie im Orchester tatsächlich gar nicht so harmlos ist, wie sie hier erscheint. Erst im zweiten Akt schlägt das Heitere um ins Tragische, später ins Pathetische, und diese Wechsel des Tonfalls sind die eigentliche Herausforderung an eine musikalisch flexible Ausdeutung.

Doch GMD Alexander Soddy, der die Premiere sorgfältig einstudierte und dirigierte, erzählt zwar das Geschehen aus dem Orchester heraus, aber seine Klangvorstellung bleibt fast im ganzen Stück gleich, so wie die Bühne (Claudia Rohner) kaum Veränderung erfährt außer durch gelegentliche Schwenks und Drehungen sowie dem langen Kasten aus der Tiefe für Don Pizarros Auftritt (Thomas Jesatko). Im Finale donnert sich die Musik dagegen zum großen Freiheitsjubel auf: Doch der klingt schal und hat von Revolution nicht die Spur. Denn Soddys Beethoven bleibt immer ästhetisch, selbst wenn er schreien sollte.

Auch gibt der Dirigent den Sängern auf der Bühne kaum Zeichen: Das hört man nicht nur bei größeren Ensembles deutlich, und das sorgt immer wieder für Irritationen. Unkonzentriertheiten im Nationaltheater-Orchester kamen bei der Premiere noch hinzu.

Am krassesten zeigt sich die Divergenz zwischen wunderbarer Musik und leidvoller Szene beim Auftritt des Gefangenenchors ("O welche Lust, in freier Luft"), der in seiner szenischen und musikalischen Oratorienhaftigkeit nur als Satire des schönen Scheins durchgehen kann: Solcher Inbrunst traut man nicht, noch nicht einmal in der Oper. Aber es ist Satire am falschen Ort, zur falschen Zeit. Es gab dann auch prompt Gelächter im Parkett, das sich im Finale des dritten Akts noch erheblich steigerte, als der große Chor und Extrachor des Nationaltheaters (Einstudierung: Dani Juris) weiß gekleidet und mit Engelsflügeln an die Rampe trat ("O Gott! Welch ein Augenblick!"), um der Himmelfahrt des vom Fieberwahn dahingerafften Florestan (Schauspieler) beizuwohnen, der als Sänger noch ein hübsches Duett singt.

Insgesamt überzeugten weder die szenische noch die musikalische Deutung. Doch wie sangen denn die Protagonisten der Oper? Annette Seiltgens Fidelio/ Leonore stemmte die Rolle mit Kraft und scharfer Höhe bei durchgehendem Vibrato: Wozu man sie als Gast braucht bei einem doch noch recht großen eigenen Nationaltheater-Ensemble (zumal bei einfacher und nicht wie sonst üblicher doppelter Besetzung), diese Frage blieb offen. Ihr zur Seite stand als singender Florestan der neue Parsifal in Mannheim: Will Hartmann. Seine Tenorstimme weist nichts auf, was eine Besetzung als Florestan rechtfertigen könnte: Die Intonation ist unsicher, und seine Höhe kippt ins Nasale. Das Publikum nahm’s höchst unterschiedlich auf.

