Von Carmen Oesterreich

Israel. Jerusalem. Paradies. Im "Eden’s", das aussieht wie eine Notunterkunft, leben sie Tür an Tür: Christ, Jude, Moslem. Es herrschen Krieg und Elend, doch - so wird es in flackerndem Schwarz-Weiß an die Hauswand projiziert - es finden sich hier und dort so etwas wie Inseln der Liebe. Inmitten der Zerstörung küssen sich zwei junge Menschen, fühlen sich zueinander hingezogen. So geht es auch "Nathans Kindern" im Zwinger 3 des Heidelberger Theaters. Sie brennen füreinander, während der Bischof den Juden Nathan am liebsten ins Feuer schicken würde und der Sultan den Kopf des Bischofs rollen sehen will.

Mord scheint die einfachste Lösung zu sein, im Kleinen wie im Großen, nicht nur zur Zeit der Kreuzzüge. Das brutale Gemetzel der Religionskriege sowie die religiös begründeten Attentate sind trotz Gotthold Ephraim Lessings Aufklärungsdrama für Toleranz und Menschlichkeit von 1779 weiterhin aktuell. Dramaturgin Viktoria Klawitter und Regisseurin Yvonne Kespohl konzentrieren die sehr dichte "Nathan"-Version von Ulrich Hub binnen einer guten Stunde auf die Kernaussage Nathans fern jeder religiösen Engstirnigkeit: "Christen, Juden, Moslems - wir haben uns das selbst doch gar nicht ausgesucht. Unsere Herkunft hat es bestimmt. Wir sind vor allem Menschen." Darauf beharrt Nathan, der bei Hub allerdings wie Bischof und Sultan auch keine reine Weste hat. Mariam Haas und Lydia Huller, verantwortlich für das Bühnenbild und die Kostüme, ziehen den Protagonisten die scheußlichsten Klamotten an, die sie in der Kleiderkiste finden konnten.

Der turbulente Sultan (Stefan Wunder) wird in einen giftgrünen Trainingsanzug gesteckt, wie ihn Zugereiste aus dem Nahen Osten ganztägig tragen (müssen), der edel denkende Nathan (Matthias Rott) indes muss seine zum gestreiften Anzug passenden beigen Socken in weiße Birkenstocksandalen stecken. Amüsanter sind die Details am Haus: An der Tür des Sultans klebt ein Foto vom Harem, beim Eintritt zum Bischof kommt keiner an Maria (auf einem Fliegennetz) vorbei. Viel Klischee-Witz steckt in dieser Inszenierung mit ernstem Hintergrund. Lea Wittig als Recha und Marcel Schubbe als Tempelritter Kurt bringen Tempo und Bewegung auf die Bühne und in die Köpfe.

Kurt hat Recha, die sich später als christliches Waisenkind outet, das Nathan nach der Ermordung seiner Familie aufnimmt, aus den Flammen ihres Hauses gerettet. Wie in Lessings Original. Er will nicht mehr töten, sondern Recha lieben. Und umgekehrt. So stellt sich dann die Frage an alle, welche Religion denn überhaupt die Richtige sei.

Endlich sitzen alle friedlich im Halbkreis zusammen, auch wenn der verlogene Bischof (Massoud Baygan) das für vollkommenen Quatsch hält. Recha fordert Nathan auf, die Parabel von dem magischen goldenen Ring zu erzählen. Der kriegt die "olle Geschichte" nicht mehr hin, sodass Recha diese Aufgabe übernimmt und mit ihrer Erzählung davon überzeugt, dass die drei Religionen gleichberechtigt zueinanderstehen können und jeder Mensch ungeachtet seines Glaubens vorurteilsfrei handeln solle.

Nicht die Ideologie, sondern die Vernunft des Einzelnen ist entscheidend. Und wer so schön zusammensitzt und Recha verstanden hat, darf auch noch ein bisschen rumspinnen und überlegen, was es denn wäre, wenn alle in dieser Runde miteinander verwandt wären. Die Vorurteile sind dahin, irgendwie sind alle Menschen "Brüder".

Info: "Nathans Kinder", Zwinger 3, die nächsten Aufführungen sind am Donnerstag, 9. 11. um 9.15 und um 11.20 Uhr, am Sonntag, 12.11. um 15 Uhr. www.theaterheidelberg.de