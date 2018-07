Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Will man den aktuellen politischen Entwicklungen etwas Gutes abgewinnen, könnte es dies sein: Den Künstlern dieser Welt geht der Stoff so schnell nicht aus. Die 1150 Teilnehmer, die in diesem Jahr beim Plakatwettbewerb "Mut zur Wut" mitgemacht haben, fanden jedenfalls viele Wunden, in die sie ihre Finger legen konnten. Die 100 besten Plakate wurden nun im Landgericht Heidelberg vorgestellt - und sind dort noch bis 22. August zu sehen.

Sogar unter die besten 30 haben es Sonja Hilfinger und Artur Steinke geschafft. Mit ihren Plakaten "Take a Pill" und "Smart Devices" wollen die beiden angehenden Grafikdesigner zeigen, wie die digitale Welt und das Smartphone die Menschen zu Getriebenen machen.

"Viele können kaum mehr ohne Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat", sagt Hilfinger (21). "Der Wert des Miteinanders und des sozialen Umgangs scheint immer mehr verloren zu gehen."

Die "Instagrammification" der Welt prangert auch Artur Steinke an. Sein Plakat zeigt ein Smartphone, das in einen Dauerlutscher übergeht. "Sowohl das Smartphone als auch der Lolli sind absolute Suchtmacher", erklärt der 23-Jährige. Entsprechend der Struktur eines Lutschers könne auch das Smartphone zur Spirale werden, aus der der Nutzer so schnell nicht mehr raus gerät.

Es sind Werke wie diese, die Alexander Henninger jedes Jahr wieder motivieren, den Wettbewerb auf die Beine zu stellen. Der 37-Jährige gehört seit sieben Jahren zum Orga-Team von "Mut zur Wut".

Das Besondere daran? "Die Plakate hängen mehrere Wochen im gesamten Stadtgebiet. Es ist eine Kunst mit starker Botschaft, die jedem zugänglich ist."

Die Kanzlerin und das Eierloch

Eine starke Botschaft hat auch Tim Sonntag aus Würzburg verpackt. Er gestaltete ein Plakat mit dem Titel "Angela, the hustle is real" ("Angela, der Schwindel ist echt"). Es zeigt die Umrisse von Bundeskanzlerin Angela Merkel, deren linke Hand ein sogenanntes Eierloch formt - die klassische Geste des bei Kindern beliebten "Reingeschaut"-Spiels.

"Die Kanzlerin hat etwas Hintergehendes an sich. Sie windet sich immer wieder aus Problemen heraus und steht einfach zu selten zu ihrem Wort", erklärt der 25-Jährige sein Werk. Ob mittels Plakaten oder anderen Formen des Widerstands - geht es nach Sonntag, müssten sich junge Leute angesichts der gegenwärtigen politischen Entwicklungen wieder stärker engagieren.

"Wir halten zu oft den Mund", meint er. "Ich glaube, dass viele zwar eine politische Meinung haben, aber nur die wenigsten auch dazu stehen. Vor allem weil sie nicht anecken wollen."

So sieht das auch Théo Gervais. Der Ausstellungsbesucher findet: "Wir müssen lernen, immer wieder zu hinterfragen, was Politik, Wirtschaft und Medien uns glauben machen wollen." Gerade das Aufkommen der Populisten in Europa sieht der Franzose mit Sorgen. "Wir dürfen nicht akzeptieren, dass alle Probleme den Migranten angelastet werden - und den Populisten nicht länger das Wort überlassen."

Info: Die Ausstellung "Mut zur Wut" ist noch bis 22. August, werktags von 8 bis etwa 17 Uhr, im Justizgebäude, Kurfürsten-Anlage 15, zu sehen.