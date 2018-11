Heidelberg. Dem hiesigen Publikum ist Miroslav Srnka noch als "Komponist für Heidelberg" 2006/07 bekannt. Letztes Jahr feierte er mit seiner Oper "South Pole" an der Bayerischen Staatsoper mit Thomas Hampson einen riesigen Erfolg. Nun kam im Eröffnungskonzert des Streichquartettfests sein neues Werk "Future Family" zur deutschen Erstaufführung. Srnka bildet neben Mozart einen der Schwerpunkte des Festivals, das bis Sonntag in der Alten Pädagogischen Hochschule stattfindet. Der Komponist gibt heute um 16 Uhr einen Workshop. Michael Gassmann und Malte Hemmerich trafen ihn zum Interview.

Wie ist Ihre persönliche Beziehung zur Gattung Streichquartett?

Für mich ist das Komponieren eines Streichquartetts so etwas wie kompositorische "Hygiene". Die übt man am besten in sehr klein besetzten Stücken. Nach großen Kompositionen - Oper, Orchester -, in denen der Umgang mit den Instrumenten und mit der Zeit ein ganz anderer ist, möchte ich immer zu klein besetzten Werken zurückkehren. Das Streichquartett ist die Gattung, in der man sich wie in einem Privatgarten fühlt, wo man seine eigenen Kräuter sorgfältig und geduldig pflegt und dabei sich selbst kompositorisch "reinigt".

Was bedeutet das neue Werk für Ihren persönlichen Schaffensweg?

Ein ganz neues Kapitel. Es ist das erste Werk, das ich nach der Premiere von "South Pole" angefangen habe. Die Oper war ein Riesenschritt, die größte Partitur, die ich je geschrieben habe. Mir stellte sich die Frage: Wie kann ich danach überhaupt ein neues Werk anfangen? In jeder Hinsicht ist deshalb dieses Streichquartett etwas ganz Verschiedenes. Ich definiere die vier Partien anders als in "Engrams"; ich betrachte sie nicht als Instrumente oder Stimmen, sondern als Charaktere oder Rollen.

Koppelt man Ihre Werke eigentlich oft mit den gleichen Komponisten?

Ja, mit Janácek. Dauernd. Ich wehre mich nicht dagegen, weil ich viel von ihm lerne und ihn wunderbar finde. Aber es gibt Paarungen, die nicht aufgehen. Zum Beispiel möchte man mir oft Smetana und Martinuů zur Seite stellen. Ich sehe, wie oft doch noch in den nationalen Sparten des 19. Jahrhunderts gedacht wird. Ich werde als tschechischer Komponist bezeichnet. In der zeitgenössischen Musik sind die Schulen nicht mehr national. Wie kann Europa politisch klappen, wenn uns in so vielen Zusammenhängen zuerst die Unterschiede der Länder einfallen?

Was müsste sich bei der Vermittlung von Neuer Musik ändern?

In Proben und in dramaturgischen Gesprächen flackert oft kurz etwas auf: die Substanz, das, was ich aussagen will. Kann man das transportieren, frage ich mich? Vielleicht mit Neuen Medien. Meine Kinder klicken dauernd selbstbestimmend irgendwelche Guides und sowas an. Das gibt es in unserer Szene bisher nur begrenzt, andere Kunstsparten schaffen das viel besser und selbstbewusster. Ich wünsche mir: tolle Infografiken zu wichtigen Stücken unserer Zeit, dass man gegen ein Abo alle geschützten Partituren auf einer Internetseite finden kann, Live-Audioguides von Komponisten - man kann sich vieles vorstellen, was anderswo schon zum üblichen Kommunikationskanal gehört. Also eigentlich eine digitale Popularisierung der zeitgenössischen Musik.

