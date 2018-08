Von Matthias Roth

Mannheim. Schon der junge Mann hatte einen sehr eigenen Kopf und setzte ihn durch. Als Sohn eines Industriellen interessierte er sich für Mathematik, klopfte dann aber bei Olivier Messiaen an die Tür und bat um Kompositionsunterricht. Da waren die Alliierten gerade in der Normandie gelandet. Pierre Boulez war 19 und wollte alles anders machen. Sein Lehrer war aus der deutschen Kriegsgefangenschaft bei Görlitz, wo er sein berühmtes "Quartett auf das Ende der Zeit" geschrieben und uraufgeführt hatte, gerade ins besetzte Paris zurückgekehrt, und der Schüler hatte nichts weniger im Sinn als "die Befreiung der europäischen Musik" von der Tyrannei romantischer Gefühle. Klanglich knüpfte er bei Schönberg, mehr noch bei Webern an, aber rhythmisch nutzte er Messiaens Versuche mit außereuropäischen Metren.

Der Franzose, der sich später in Baden-Baden niederließ und als Komponist und Dirigent die Nachkriegsmoderne wesentlich prägen sollte, begann am Klavier zu komponieren, und so ist hauptsächlich sein Frühwerk für dieses Instrument geschrieben. Der Pianist Michael Wendeberg, der als Korrepetitor und Dirigent in Mannheim begann und heute Kapellmeister in Halle ist, hat oft mit Boulez zusammengearbeitet und ist einer der Wenigen, der dessen Klavierwerk komplett aufführt. Jetzt war er bei der Gesellschaft für Neue Musik in Mannheim zu Gast und spielte es im Zeughaus an einem Abend: Eine spieltechnisch atemberaubende und mental unüberschätzbare Leistung.

Wendeberg spielte die Werke chronologisch nach ihrer Entstehung, was eine Verfolgung der kompositorischen Entwicklung des Anfangzwanzigers gut ermöglichte. Die "Douze Notations" von 1945 zeigen in ihrer aphoristischen Kürze noch den deutlichen Webern-Einfluss. Aber es sind bereits eigenständige Klangeffekte erkennbar, etwa im dumpfen Pochen der 9. Notation.

Die zweisätzige Erste Sonate entstand ein Jahr später und zeigt vor allem seine Beschäftigung mit der Horizontalen, der rhythmischen Struktur und dem Formverlauf der Komposition: Hier war ihm Schönberg nie weit genug gegangen, der mit seiner Zwölfton-Methode allein die Vertikale, also harmonisch-klangliche Seite der Komposition regelte.

Michael Wendeberg nutzte den auf Totalität gehenden Anspruch des jungen Komponisten, der nicht nur die ganze breite Tastatur benötigt, sondern in den rasenden Läufen des zweiten Satzes auch die Grenzen von Geschwindigkeit und Vorwärtsdrang auslotet, zur aufs Äußerste gespannten Expression: Der "Angry Young Man" berührt hier mit einem Parforceritt über die Tasten kompositorisch auch die Grenzen des Machbaren auf dem Instrument.

Diese werden dann zeitweise überschritten in der eine halbe Stunde beanspruchenden Zweiten Sonate aus dem Jahre 1946. Viersätzig hat sie Beethovens "Hammerklaviersonate" vor sich und steht dieser in nichts nach. Die extreme Komplexität des Klaviersatzes grenzt ans Selbstzerstörerische. Dennoch gelingt Boulez auch hier ein langsamer Satz von äußerster Zartheit und eine Art Scherzo von grotesk witzigem Charakter. Boulez war 23 und hatte bewiesen, dass in der Musikgeschichte etwas Neues kommen musste: Messiaen lieferte hierzu 1949 den Grundstein mit seinen "Mode de valeurs et d’intensités".

Boulez 3. Sonate von 1955 befasst sich dann mit den Einflüssen, die John Cage ins Spiel gebracht hatte. Die "Incises" schrieb er für einen Wettbewerb, und sein letztes Klavierwerk "Une page d’éphéméride" (2005) bildete die Zugabe dieses ungewöhnlichen Abends, dem Standing Ovations folgten.