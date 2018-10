Mannheim. (voe) Die Mannheimer Sopranistin Nikola Hillebrand wird am Mittwoch mit dem Arnold-Petersen-Preis geehrt. Sie erhält die Auszeichnung, die an den langjährigen Generalintendanten des Hauses erinnert, im Anschluss an die "Rigoletto"-Vorstellung. In der Verdi-Oper singt sie die Partie der Gilda.

Der Nachwuchspreis wird von der Roland-Ernst-Stiftung einmal jährlich an ein junges Ensemblemitglied des Nationaltheaters Mannheim vergeben. Er ist mit 5000 Euro dotiert und würdigt eine herausragende künstlerische Leistung junger Sänger, Tänzer oder Schauspieler. Die 25-jährige Nikola Hillebrand ist seit der Spielzeit 2016/17 im Opernensemble des Nationaltheaters engagiert.

Gastauftritte führten die in München aufgewachsene Künstlerin bereits nach Glyndebourne, an die Oper Bonn und an die Bayerische Staatsoper. In Mannheim stand sie bisher unter anderem in der "Fledermaus", im "Rosenkavalier", der "Zauberflöte", "Così fan tutte" und "Poppea" auf der Bühne.