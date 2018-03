Von Simon Scherer

Mannheim. Real hat er eigentlich noch gar nicht angefangen zu spielen. Und trotzdem lebt er die ersten Töne von Beethovens Tripelkonzert mit jeder Faser seines Körpers mit. Mischa Maisky war geradezu elektrisiert von op. 56. Der Ausnahmecellist liebt definitiv das Extreme. Mit beißendem Strich, glühend vor Intensität und Schärfe musizierte er bereits das Allegro enorm impulsiv und aktionsgeladen. Oft wie aus einer willkürlichen Laune heraus.

Als weitere Solisten hatte er seine Kinder Sascha (Violine) und Lily (Klavier) mit im Boot, die ihrem Vater jedoch meist hinterherhinkten. So war dieser oft eingeschränkt, obwohl gleichzeitig eine unglaubliche Unruhe und Nervosität in der Luft lag, wo Maisky bis an die Grenzen des Möglichen vorstieß.

Zu hundert Prozent unterstützt wurde er im Rosengarten durch die Moskauer Virtuosen, die bereits in Mozarts 3. Divertimento F-Dur ein Kribbeln auf der Haut spüren ließen. Nicht nur im gefühlsmäßig eng verdichteten Andante, sondern auch im äußerst ernsthaft musizierten Allegro, das keineswegs auf die leichte Schulter genommen wurde, sondern ein schwerwiegendes Anliegen kundtat.

Ein dunkel gefärbter Streicherklang legte hier eindrucksvoll den Fokus auf ins Helle blickende Geigen, was sichtlich berührte. Mit akkuratester Geschlossenheit wartete das Ensemble dabei nicht nur im verschmitzten Rondo auf. Nebst fabelhaftem Spielrausch entführte die Truppe auch gern ins verwunschene Feenreich wie etwa im Herbstlied aus Tschaikowskys "Jahreszeiten" op. 37a.

Ab Tschaikowskys d-Moll-Nocturne hatte der Weltstar dann die Solisten-Bühne für sich, was ihn gleich viel freier und selbstbestimmter agieren ließ. Weitaus aussagekräftiger war dementsprechend sein Spiel, wo er sich sehr tief in Melodien hinein fühlte.

Höhepunkt waren zweifelsohne die Rokoko-Variationen, denen Maisky mit seinem charakteristisch widerborstigen Klangideal eine stark rustikale Note verlieh. Er liebte schlichtweg das Schräge und Schrille, wodurch op. 33 gerade durch seine eigenwillige Herangehensweise Hörgewohnheiten gerne auf den Kopf stellte.

Besonders seine so spitzfindig wie launische Musizierlust bescherte jedoch einen unvergesslichen ProArte-Abend.