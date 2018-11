Von Harald Raab

Mannheim. Faszination Ägypten. Seit vier Jahren ist das Museum Weltkulturen, eines der beiden Flaggschiffe der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen, Pilgerstätte für Fans des alten Kulturlands am Nil. Die Dauerausstellung "Ägypten - Land der Unsterblichkeit" wurde bereits von 200.000 Interessierten besucht. Mit einer Reihe von integrierten Studioausstellungen werde nun die Attraktivität dieses populären Angebots erhöht, beziehungsweise ein überzeugender Anlass geboten, noch einmal in die Ägypten-Ausstellung zu gehen, so Susanne Wichert von der Gesamtleitung der Reiss-Engelhorn-Museen.

Vom 11. November bis zum 10. Februar 2019 wird unter dem Titel "Stein(h)art - Altägyptische Gefäße von ewiger Schönheit" der Fokus auf all die Einzigartigkeit des Materials Stein gerichtet. Ästhetik im gehobenen Alltag und vor allem als Grabbeigaben. Ob Basalt, Marmor, Rosengranit oder gar Lapislazuli und Alabaster, aus all diesen beständigen Materialien haben die ägyptischen Kunsthandwerker Schalen, Tiegel, Becher, Parfümfläschchen und sogar schwere Töpfe gefertigt. Eine handwerkliche Meisterleistung, gepaart mit geduldiger Beharrlichkeit.

Projektleiterin Gabriele Pieke sagt: "Der Gebrauch des Steines in Ägypten war für die Ewigkeit gedacht, Lehm für die Lebenden." Deshalb habe es eine hohe Bedeutung gehabt, den Verstorbenen auch Gefäße aus Stein mitzugeben. In der berühmten, weil auch ältesten Pyramide, der Stufenpyramide des Djoser in der Nekropole Saqqara, südlich von Kairo, wurden in den verzweigten unterirdischen Gängen gleich mehrere tausend Artefakte aus Stein gefunden. Dabei sei es oftmals nur um Symbolwerte gegangen, das heißt, man habe kleinformatige Formen gefunden, die für den realen Gebrauch ungeeignet waren.

In der Ausstellung sind rund 100 kostbare Steingefäße zu sehen. Sie stammen aus einer Zeit von der vordynastischen Epoche bis ins Mittlere Reich, 4000 bis 1680 vor Christus. Gabriele Pieke verweist auf die Überzeitlichkeit der Formen. Einiges mute so modern an wie die naheliegende Bauhaus-Ästhetik. Dabei seien die ältesten Stücke der Ausstellung 6000 Jahre alt. Die Oberfläche der meisten Gefäße ist ganz ohne Ornamentik und lässt nur die Anmutung der Steinmaserung und -farben zur Geltung kommen.

Das Konzept der Ausstellung legt wert darauf, nicht nur Schönheit und Design der Gefäße zu zeigen. Gabriele Pieke veranschaulicht auch die Produktionskette - von den Fundorten der Steine bis zur professionellen Fertigkeit der Kunsthand-werker. Das Hartgestein Basalt etwa stammt aus der ägyptischen Westwüste, aus Wadis im Kataraktgebiet. Man findet Hartgestein in Blöcken verschiedener Größe, während weichere Gesteine wie Alabaster in Steinbrüchen aus dem Felsen geschlagen werden. Dabei wurden Steinhämmer aus härterem Material wie Dolerit und Meißel aus Kupfer, später aus Bronze verwendet.

Für die Ausstellungsbesucher gibt es kostenlos ein kleines Handbuch. Es informiert über jedes der Exponate, vermittelt Hintergrundwissen zu den Gesteinsarten und den Steinbrüchen, aus dem sie stammen. Für 19,50 Euro kann man dazu einen gebundenen Katalog erwerben. Er liegt allerdings nur in englischer Sprache vor. Titel: "Master of Stone - Egyptien Stone vessels from predynastic times to the Middle Kingdom" von dem niederländischen Autor Arnold Meijer.

Am 17. November können Interessierte von 11 bis 18 Uhr an einem Workshop des Künstlers Knut Hüneke teilnehmen, Motto: "Steinreiches Ägypten - Steinbearbeitung wie bei den Neolithikern in Ägypten". Mit archaischen Handwerksmethoden kann dabei jeder seine eigene Skulptur herstellen.