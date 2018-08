Von Milan Chlumsky

Mannheim. Fünf sehr verschiedene junge Künstler beauftragte die städtische Galerie Port25, einen sehr persönlichen Blick auf das zeichnerische Werk von Will Sohl zu werfen und sich zu fragen, ob es Gemeinsamkeiten oder gar Anregungen geben kann.

Der 1982 in Ludwigshafen geborene und jetzt in Nürnberg lebende Adam Cmiel, der vor vier Jahren sein Studium als Meisterschüler von Daniel Roth an der Akademie in Karlsruhe beendete, ist zweifellos der interessanteste der jetzt ausgestellten Künstler. Er ist in der Metropolregion kein Unbekannter: Neben Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen an verschiedenen Orten ist er zum zweiten Mal (nach 2013) in die engere Auswahl der Kandidaten für die vierte Ausgabe des Walldorfer Kunstpreises 2018 gekommen.

In Mannheim installierte er gleich neben dem Lesesaal mit den Künstlerbüchern von Will Sohl eine sehr aufwändige Arbeit, die auf einer von ihm selbst verfassten Novelle "Cymru" basiert. Vorwand hierfür ist das künstlich erschaffene Dorf Portmeirion an der Küste von Wales, das von dem exzentrischen Architekten Clough Williams-Ellis entworfen wurde. Portmeirion ist eigentlich nur deswegen bekannt, weil dort die kontroverse Agenten-Serie "The Prisoner No 6" gedreht wurde. William-Ellis hat auch in China, USA, Argentinien, Holland, Frankreich und Südafrika gebaut, und das mit großem Erfolg. Will man seine lebenslange Philosophie auf einen Nenner bringen, dann ist es dieser: ein schonender Umgang mit der Umwelt und der Erhalt der ländlichen Architektur. Der Architekt wurde 1972 durch die Queen geadelt.

Manche Details muss man wissen, andere nicht, wenn man sich auf die Erkundung der begehbaren Installation begibt: Die im Kreis fahrende Dampflok macht auf die vermeintliche Zugverspätung aufmerksam. Die 120 km lange Fahrt mit dem Taxi, um nach Portmeierion zu gelangen, wird kombiniert mit der Attacke einer Kuh auf einer Wiese, gefolgt von einem Verweis aus dem Paradies. Soundinstallation, Zeichnungen und Gemälde verweisen auf ein mögliches Reisetagebuch, das bei dieser Entdeckungsreise Cmiels entsteht. Poetisch, überraschend und erhellend scheint er sich der Kunst von Sohl am meisten zu nähern.

Auch Fritz Eichers künstlerische Recherche zu ökologischen Systemen hätte Sohl wahrscheinlich Freude gemacht. An der bretonischen Küste kann man sich über den übermäßigen und bedrohlichen Wuchs von Meeresalgen wundern. Sammelten noch in den 1970er Jahren Frauen mit Kindern bei Ebbe eine der 12 Algensorten in ihren geflochtenen Körben, gibt es seit einigen Jahren eine wahre Algenpest, die die Strände ungenießbar macht. Eine von der Sonne getrocknete Kruste des Algenteppichs kann brechen und toxische Gase freisetzen. Man beklagt, dass dies von der Agrarwirtschaft verursacht wurde, deren übermäßige Verwendung von Düngemitteln bis zu 35 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser enthält, 10 sind erlaubt.

Eicher übersetzt die Mikro- und Makroalgen in Tapetenmuster auf durchsichtigen Folien, die eine Idee der gut sichtbaren molekularen Struktur wiedergeben. Der Künstler weiß um die Gefahren der Überdüngung der Natur und die daraus folgenden Veränderungen der ökologischen Systeme. An der Schnittstelle Technik, Kunst und Wissenschaft experimentiert der 1951 in Ludwigshafen geborene Absolvent der Düsseldorfer Kunstakademie mit verschiedenen möglichen Eingriffen in die Natur. Die Visualisierung der komplexen Strukturen von Mikroorganismen oder auch die Analyse von Verhaltensnormen (etwa bei Bienenvölkern) und ihre visuelle Umsetzung gehören ebenfalls dazu. In der Ausstellung sind auf einem Leporello, einer Tapete sowie auf einem Stuhl und Tisch-Ensemble die gängigen Algenstrukturen zu sehen.

Johann Listewnik aus Leipzig hat seine Risographien (ein zylindrisches Druckverfahren über Schablonen auf verschiedenen Opakpapieren) wie ein Skizzenbuch mit Zeichnungen, Textfragmenten, Notizen und Materialproben versehen. Das Verfahren, dem der Song "Palmen aus Plastik" als stilles Begleitmotiv zur Seite steht und durch verschiedene Ereignisse evoziert wird, erinnert an jene von Sohl. Dagegen haben die "Erinnerungslandschaften (Copydrawings)" von Margarete Lindau nur sehr entfernt mit Sohls künstlerischen Jahresbilanzen zu tun, denn sie bedienen sich einer Computertechnik, die ihre Bildvorlagen mit den vorprogrammierten Eingaben der Besucher kombiniert und daraus neue Arbeiten generiert.

FiInfo: "Artists’ Books Reloaded. Jörg Baier, Adam Cmiel, Fritz Eicher, Margarete Lindau, Johannes Listewnik." Port 25 in Mannheim, bis 26. August. www.port25-mannheim.de