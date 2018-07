Von Isabelle von Neumann-Cosel

Mannheim. Die höchst erfolgreiche Fernsehserie "Let’s dance" ist längst in die Sommerpause gegangen. Im Mannheimer Nationaltheater, präziser im Tanzhaus in Käfertal, wird noch fleißig gegen die hochsommerlichen Temperaturen angetanzt.

Denn zum Spielzeitausklang ist die "Choreografische Werkstatt" dran, ein Format, das sich längst vom Ruf einer Spielwiese für die Ensemblemitglieder zum kleinen Publikumsliebling hochgearbeitet hat. Wenn die Mannheimer Tänzer einmal im Jahr auf der anderen Seite des Tanzbodens stehen und sich ausdenken, was ihre Kollegen auf der Bühne alles machen sollen, ist ein Ideenfeuerwerk garantiert.

Unterhaltung pur und gute Laune zum Abschluss bot Lorenzo Angelini, selbst in der Rolle des Entertainers, der sich auf witzigste Weise dem Anspruch stellte, "How to dance ",contemporary‘" inhaltlich zu erklären. 20 Bewegungen mit absurd motivierten inhaltlichen Zuschreibungen wurden zum im wörtlichen Sinne mitreißenden Partytanz zusammengesetzt.

Denn ein paar Besucher aus der ersten Reihe durften am Ende selbst mitmachen: "Let’s dance" am Nationaltheater! Aber das Spannende an dem Format dieses Abends, der in gut einer Stunde nicht weniger als acht Kurzchoreografien vereint, ist die Bandbreite der inhaltlichen und formalen Gegensätze.

Es gab sogar einen von Emma Kate Tilson choreografierten Mini-Tanzfilm, aufgenommen in stimmungsvoller Natur, in dem sie selbst mit Jamal Rashann Callender eine berührende Nähe ("Inseparable Attendant") auslotete. Vier Soli, vier Mal dramatische Kost: Julia Headley eröffnete den Abend und stellte sich, angeregt durch einen Gedichttext, in einem riesigen, mit-tanzenden Rock die Frage nach der eigenen Identität: "But then again, am I?"

Jamal Rashann Callender erinnerte in "Brave" an den Geist der 60er Jahre, in denen sehr viel Mut zur Überwindung der Rassentrennung aufgebracht wurde - immer noch aktuell. Alexandra Chloe Samion und Joris Bergmans nahmen sich mit "Silent Spring" das Thema "Einsamkeit" vor. Der bewegende Ruf des letzten männlichen Kauai O’o Vogels, dem keine Partnerin mehr antworten konnte, gehörte zur stimmungsvollen Soundkulisse für Tänzer Vitek Korinek.

Die Trainingsleiterin des Ensembles, Zoulfia Choniiazowa, konnte ihre Erfahrung ausspielen und sorgte im formal stimmigsten Beitrag des Abends zusammen mit Tänzer Juan Ferré Gómez für Gänsehaut. Nur im Slip und roten High-high-Heels schlüpfte er in die Rolle eines Transsexuellen, der sich im falschen Körper fühlt ("Akzeptanz").

Gleich acht Tänzer versammelte Choreograf Vitek Korinek für "Cora" auf der Bühne - eine kleine Ode an die Macht der Gemeinsamkeit. Für die drei Tänzer in "Evening out", choreografiert von Juan Ferré Gómez, läuft nicht alles wie erwartet - ganz wie im richtigen Leben.

Info: Zu sehen auch heute um 19.30 Uhr, www.nationaltheater.de