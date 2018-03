Von Franz Schneider

Mannheim. Eine Dame erstürmt grußlos Bühne und Mikrofon. Sie erzählt uns vom Hühnermann. Dessen Frage ist, wie viele Hühner können auf seinem Körper mit den vier Gliedmaßen Platz nehmen? Wie sehr muss sich einer dabei beugen und verrenken? Am besten nur mit den Kniescheiben auf den Boden und mit den Fußsohlen nach oben? Gibt es bessere Methoden? Die Frage berührt das Absurde, denn der Text darüber stammt von Tankred Dorst.

Dieser verstarb Juni letzten Jahres, er war einer der wichtigsten deutschsprachigen Theaterautoren, "Merlin oder das wüste Land" sein größter Erfolg.

"Der schöne Ort, das wüste Land": Unter diesem Titel gedachte nun "Lesen.Hören 12" in der Alten Feuerwache des Dramatikers mit Mannheim-Bezug. So hatte etwa sein frühes Stück "Gesellschaft im Herbst" am Nationaltheater seine Uraufführung.

Es moderierte Insa Wilke, und die stürmische Dame war Elisabeth Trissenaar, berühmt durch ihre Filme mit Rainer Werner Fassbinder sowie die Theaterarbeit mit ihrem Ehemann Hans Neuenfels. Dazu kam Heikko Deutschmann, beliebt und geschätzt durch seine Präsenz beim Fernsehen wie auf der Bühne, dort spielte er in Dorsts letztem Stück eine der Hauptrollen. Mit seiner wunderbar kräftigen Stimme, die nach Mann und Kind zugleich klingen kann, und dem Nachdruck seines Spiels mit den Händen dabei, erfüllte er die Feuerwache mit lebendiger Phantasie.

Die Meisterschaft Dorsts darin zeigte sich in einer drastischen Leseprobe aus seinem "Parzival" von 1987. Trotz der Drohung der Mutter Herzeloyde - "Wenn du unter Menschen kommst, bringen sie dich um" - bricht Parzival hinaus aus der lieblichen Natur in die gefahrenvolle Welt, um ein Ritter zu werden. So gelangt er an den Hof von König Artus, wird dort ausgelacht, aber das Lachen vergeht, wenn der junge Parzival das Fleisch Sir Ihters aus der von ihm so begehrten roten Rüstung herausschneidet, zuvor hatte er ihm noch die Augen ausgestochen. Gut nachfühlbar, denn Dorsts Sprache ist deutlich und hemmungslos.

Nach dem Horror die angenehme Überraschung und echte Freude: Ursula Ehler-Dorst, selbst Drehbuchautorin und Regieassistentin, war zu Gast und verriet dem neugierig gewordenen Publikum bereitwillig einige Details aus ihrer langjährigen Zusammenarbeit, in der insbesondere der gemeinsame Ideenaustausch und dessen schriftliches Festhalten in kleinen Heften eine elementare Rolle spielten. Zudem hielt man sich eine Art Apothekerschrank für die Aufbewahrung nicht abgeschlossener Projekte, "unerlöste Kinder" genannt. Phantasie braucht Rituale. Interessant auch ihre Hinwiese zur Bedeutung des Marionettentheaters für das Werk ihres verstorbenen Ehegatten.

Dessen Begabung für die Kurzprosa gehörte der letzte Part des Abends. In Beispielen bewies sich Dorsts Anteilnahme am Dasein zum Tode und dem unwirklichen Leben davor. So wenn er einen alten kranken Mann mit dem Selbstmord von Jugendlichen konfrontiert.

Trotz aller existenzieller Tragik sehr zustimmender Applaus für einen warmherzigen Abend, der dank dem schon rührigen Engagement der Mitwirkenden half, das geläufige Bild vom Theaterautor zu erweitern.