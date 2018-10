Von Milan Chlumsky

Mannheim. Drei Nationen, drei ökonomische und politische Regimes, eingeschlossen in eine Periode von 20 Jahren: 1919-1939. Das ist das Skelett einer schwierigen Ausstellung, in der es mehr Differenzen als Gemeinsamkeiten gibt. Denn die Sowjetunion, die USA und Deutschland befinden sich 1919 in ganz unterschiedlichen ökonomischen, politischen und sozialen Verfassungen.

Viele deutsche Künstler waren mit Enthusiasmus in den Ersten Weltkrieg gezogen und gefallen oder schwer gezeichnet zurückgekehrt. Die Ökonomie kollabiert in Deutschland, aber auch die USA schlittern unaufhaltsam in die Krise, die dann durch den Börsenkollaps 1929 ein weltweites Desaster auslöst. In der Sowjetunion wird der kranke Lenin (er stirbt 1924) von Stalin und seinem Gefolge zunehmend isoliert, das Land gehört zu den ärmsten der Welt.

Und die Künstler? In der Sowjetunion etablieren Stalin und seine Parteizentrale die Politik von Karotte und Peitsche. Der Dichter Majakowski nimmt sich das Leben, andere, wie der Künstler Rodtschenko, marschieren mit. Mit der Ausstellung "Neue Sachlichkeit" 1925 in Mannheimer Kunsthalle öffnet sich eine neue, auf Desillusion basierende Weltsicht: Lebe jetzt!

225 Gemälde, Fotografien, Filme und Grafiken von 110 Künstlern sind in der aktuellen Ausstellung in drei Komplexe eingeteilt: Die Betitelung des ersten mit "Zeitalter der zynischen Vernunft" ist nicht nachvollziehbar - wieso sollen die gut gemeinten Appelle der jungen Künstler, die innig an die Revolution und Veränderung glauben, zynisch sein? Und was am Bauhaus? Hubbuch und Nagel wollen ein unverfälschtes Bild der Gesellschaft geben, Grosz ist bei aller Bissigkeit auf der Seite der Versehrten und Verletzten, Paul Strand, Dorothea Lange - um zwei amerikanische Künstler von Rang zu nennen - rühren mit ihren Fotografien an das Mitgefühl der Politik.

Der große Aufschwung der sowjetischen Plakatkunst in den 1920er Jahren, die mit zahlreichen Exemplaren in der Ausstellung zu sehen ist, war zunächst der Propaganda geschuldet, die sich an die Millionen Analphabeten des russischen Bauernvolkes richtete. In vielen dieser Plakate geht es darum, die Machtposition Lenins und Stalins zu festigen. Erst in zweiter Linie lässt sich von innovativem Design sprechen, das sich etwa in der Fotografie von Rodtschenko oder Filmen von Eisenstein, im Theater vom Meyerhold oder Konstruktionen von Tatlin offenbart. Im Katalog wird auf die Problematik der ersten Schritte der neuen Kunst in der Sowjetunion hingewiesen, vor allem auf die zwiespältige Rolle Lunatscharskis, der bis in die 1930er Jahre die sowjetische Kulturpolitik prägte, nicht aber in der Ausstellung.

Am klarsten wird die Thematik von Mensch und Maschine dargestellt: In den USA, in der Sowjetunion und auch in Deutschland feiert man die Technik in der Kunst unter verschiedenen Aspekten. Viele deutsche Künstler begreifen die Welt der Fließbandarbeit als Entfremdung, gar Unterdrückung. Die Fotografien von Lewis W. Hine und Industriebilder von Margaret Bourke-White preisen dagegen in den USA die Werte der neuen, prosperierenden Industriezweige.

Mit Sicherheit reflektiert das eine oder das andere Bild einzelne Punkte der verschiedenen Themenbereiche. Doch schon die leicht verschlafenen Landschaften aus dem amerikanischen Middle East haben mit der Stadtkultur wenig gemein, wo die neuen Ideen entstehen, und der Zusammenhang zum Oberthema "Heimkehr aus der Kälte" erschließt sich kaum. Ab 1936 ändert sich mit dem New Deal Roosevelts alles. Auf die Armut folgt ab 1941 die Vollbeschäftigung.

Viele hervorragende und interessante Bilder und Fotografien der Ausstellung sprechen für sich, aber nicht für die aufgestellten Thesen. Das gilt zum Beispiel für das überraschend gegenständliche frühe Bild von Jackson Pollock, "Baumwollpflücker" (um 1935). Der zweite Teil der Ausstellung, der unsere letzte Dekade behandelt, spielt sich auf verschiedenen internationalen Plattformen der IT-Technologie ab. Empathie und Ästhetik sucht man hier vergebens, es dominiert die Ökonomie.

Info: "Konstruktion der Welt. Kunst und Ökonomie - 1919-1939 und 2008-2018". Kunsthalle Mannheim bis 3. Februar. Kataloge im Kerber Verlag.