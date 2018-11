Von Milan Chlumsky

Mannheim. Die Legende will, dass sich der kaum 12-jährige Jacques Callot einer Gruppe von Bohémiens in Nancy anschloss, die ihm erlaubte, mit ihnen nach Rom zu ziehen, zu Fuß. Seine Familie, die in den Adelsstand erhoben worden war, hatte eine andere Vorstellung davon, was ein junger Mensch mit seiner Zeit anzufangen hat. Ihnen missfiel, dass Jacques seine Zeit auf den Straßen von Nancy verbrachte und die angetrunkenen Soldaten, Bettler oder Bärenvorführer porträtierte - nichts gegen die Kunst, aber bitte eine andere.

Der Junge schaffte es bis Florenz, wo er kurzfristig bei dem Kunststecher Remigio Cantagallina lernte. Doch Rom lockte nach wie vor. Kaum in der Hauptstadt angekommen, wurde er von den Kaufleuten aus Nancy entdeckt und nach Hause gebracht. Sein Vater drängte darauf, die Schulbildung zu Ende zu machen und einen Beruf zu erlernen.

1607 begann der 15-Jährige eine Lehre als Schmuckgestalter, seine Berufung aber war die Zeichnung, daneben entstanden auch erste Gravüren. Jacques’ Vater erlaubte dem 16-Jährigen, eine Delegation des lothringischen Hofes zu begleiten, die sich zum Papst nach Rom begab, um den neuen Herrscher auf dem lothringischen Thron vorzustellen. Schnell fand Jacques eine Stelle bei den Kupferstechern Antonio Tempesta und Philippe Thomassin, wo er zunächst Kopien religiöser Stiche anfertigte.

Bald darauf wurde Cosimo II. Medici in Florenz auf ihn aufmerksam. Zwischen 1612 und 1614 begann Callots steile Karriere: 1617 machte er szenische Tableaus aus Anlass der Heirat von Johanna von Österreich mit dem jungen Medici. Sie wurden in die Schätze der Florentinischen Zeichenschule aufgenommen, der 25-jährige Callot gehörte inzwischen zu den renommiertesten Künstlern am Hof.

Nach dem Tod von Cosimo II. Medici blieb er nicht in Florenz. Der lothringische Hof empfing ihn nach zwölfjährigem Aufenthalt in Italien mit großen Ehren. Das Echo des Dreißigjährigen Krieges war überall zu hören. Von einer Reise in die Niederlande, wo er Antoine van Dyck traf, brachte Callot Zeichnungen für seine "Belagerung der Stadt Breda" (1628) mit. 1629 führte er in Paris die Folge "Belagerung von la Rochelle" aus. Kritisch betrachtete er die politischen Eskapaden des französischen katholischen Königs Ludwig XIII., der 1633 die protestantische Stadt Nancy eroberte.

Höflich lehnte Callot die Einladung des Königs, nach "Frankreich" überzusiedeln, ab. Auf ein fürstliches Honorar verzichtete er. Stattdessen spielte er mit der Idee, nach Florenz zurückzugehen. Doch der fünf Jahre zuvor diagnostizierte Magenkrebs verschlimmerte sich, im März 1635 starb Callot in Nancy.

Rund 1500 Kupferstiche von Callot sind inventarisiert, in den florentinischen Uffizien finden sich etwa 330 Zeichnungen, der Louvre besitzt circa 170. Callot hinterließ kein Gemälde.

Eine wunderbare Ausstellung mit Radierungen aus eigenen Beständen beweist, dass die Graphische Sammlung der Mannheimer Kunsthalle einer Wunderkammer gleicht, wo sich an die 500 Arbeiten des berühmtesten Kupferstechers des 17. Jahrhunderts befinden. Neben der Serie der "Schrecken des Krieges" zeigt die Ausstellung eine Fülle von Genreporträts.

Es ist ratsam, eine Lupe zur Hand nehmen, die die Kunsthalle bereitstellt, um zu sehen, dass auch in den kleinen Blättern Porträts von Bettlern, Söldnern oder Fremden bis ins feinste Detail ausgearbeitet sind. Und dass Kriege nur Hunger, Elend, Tod sowie Verwüstungen mit sich brachten, war in den Bildern Callots schon vor 400 Jahren zu sehen.

Info: "Callot, Graphische Monumente". Kunsthalle Mannheim, bis zum 25. November. Die Graphische Sammlung ist mit über 33.000 Blättern die größte der Kunsthalle. Sie kann mit einem hochauflösenden Touch-Display erforscht werden.