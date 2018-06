Tänzer Evandro Pedroni in SUPERMANN. Foto: Fulbert Hauk.

Von Isabelle von Neumann-Cosel

Mannheim. Als der amerikanische Comic-Held Superman zum ersten Mal auftauchte, trat er unerschrocken zur Weltrettung an. Der "Supermann", den Choreograf Eric Trottier in Gestalt des brasilianischen Tänzers (und Mit-Choreographen) Evandro Pedroni auf die Bühne des Mannheimer Eintanzhauses brachte, hatte dagegen weitaus mehr Probleme mit dem Selbstverständnis.

Beim anfänglichen Gang über die Bühne mit gebeugtem Oberkörper und nach hinten herausgestrecktem Hinterteil erinnerte er eher an Donald Duck. Das berühmte blaue Kostüm schlotterte ein bisschen an ihm, das wallende rote Cape führte ein beängstigendes Eigenleben. Eines wurde auf den ersten Blick klar: Ein veritabler Held war auf dem Tanzboden nicht zu bewundern.

Es durfte auch gelacht werden an diesem Abend. Ja, wenn "Supermann" heute wiederkäme, hätte er einige Probleme. Und so versucht Evandro Pedroni erst einmal vergeblich, den elastischen blauen Anzug auszufüllen - und nimmt dabei wie versehentlich ganz unterschiedliche Gestalten ein.

Das rote Cape wird zum Turban oder zur bedrohlichen Maske. Angetrieben von einem minimalistischen, rhythmisch fundierten Musikmix der beiden Mannheimer Musik Steffen Dix und Peter Hinz probiert "Supermann" auch ohne Kostüm die unterschiedlichsten Rollen aus, frei nach dem Motto: Wer bin ich, und wenn ja - wie viele?

Dafür posiert er unter der raffinierten Bühnenbeleuchtung von Chris Ziegler ganz so, wie es der unvergessene William Forsythe zum ersten Mal mit der Bühnenbeleuchtung gemacht hat. Die Idee ist weltweit aufgegriffen worden, und auch Lichtdesigner Chris Ziegler hat mit Forsythe zusammengearbeitet.

Stroboskop-Licht und tanzende Schatten lassen Pedronis biegsamen Körper noch mehr zucken und zappeln. Bin ich Frau oder Mann, wütend oder empathisch, sanft, gefühlsduselig oder drohend und aggressiv?

Der wiedergekehrte "Supermann" posiert in wechselnden Rollen - und wiederholt das Ganze, sozusagen für die Instagram-Generation, noch einmal mit expressiver Mimik. Was ist wahr, was ist Fake? Antworten darauf gibt das Stück nicht, aber die Fragen bleiben beängstigend aktuell.

Seit der Eröffnung im vorigen Jahr hat das Eintanzhaus frischen Wind in die freie Mannheimer Tanzszene gepustet. Nicht nur wegen der neuen, spektakulären Spielstätte, sondern wegen seiner Rolle als Begegnungsraum und Plattform.

Ein wichtiger Faktor dabei ist das hier regelmäßige angebotene Profitraining, das mit dazu beiträgt, professionelle Tänzer im Rhein-Rhein-Raum zu halten. So webt sich endlich ein Tanz-Netzwerk durch die Region. Lautstarke Begeisterung.

Info: Nächste Aufführung am 6. Juli.