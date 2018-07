Von Rainer Köhl

Mannheim. Einen "Baroque Song" komponierte Thierry Escaich, der 1965 geborene Organist und Komponist, und was dieser beinhaltet, wusste der Dirigent Alexandre Bloch nur zu gut, als er das dreisätzige Werk beim Mannheimer Akademiekonzert im Rosengarten dirigierte: ein "Bachscher Fake-Choral, der in eine Nachtmahr mündet", eröffnete er seinem Publikum. Lebhaft dahinjagende, neobarocke Linien des Beginns wurden übermalt und allmählich verfremdet. Wie in einem Kaleidoskop drehten und änderten sich die Farben und Strukturen.

Ein imaginärer Choral folgte im zweiten Satz, und aus diesem schlugen neue Blüten: traumverloren bis albtraumhaft. Immer wieder wucherten neue Gebilde und Formen heraus, steigerten sich in wilder Fantastik und furiosem Schwung. Ohne Taktstock dirigierend, wühlte sich Bloch reich gestikulierend und passioniert in die gespenstischen Klänge.

Neobarocke Anklänge verfolgt auch Francis Poulenc in seinem "Concert champetre" für Cembalo und kleines Orchester. Spielerisch vergnügt und mit Übermut gestaltete Justin Taylor den Solopart in diesem "ländlichen Konzert", das ein scherzhaftes Spiel mit der Tradition betreibt, Konventionen auf den Kopf stellt. Tönende Maskeraden und vergnügliche Harlekinaden gibt es hier reichlich. Bei all diesen Tollheiten war der Dirigent ganz in seinem Element, wusste er ebenso wie der Solist die Eulenspiegeleien genüsslich auszukosten.

Ein apart tönendes, konzertierendes Vergnügen war das Finale, ebenso lustig wie lustvoll musiziert. Liebliches und grell Burleskes gaben sich abwechselnd ein munteres Stelldichein, Militärsignale und falsche Fährten werden reich bedient. Ein bezauberndes Stück mit reichen Orchesterfarben auch, dessen Wiedergabe mit dem Nationaltheater-Orchester ebenso köstlich geriet. Für den reichen Beifall bedankte sich Justin Taylor mit einer Zugabe am Cembalo, Couperins "Les barricades mysterieuses".

Alexandre Bloch dirigierte alles überaus aufgeweckt und sinnerfüllt. Seine ganze Klasse aber zeigte der 1985 geborene Dirigent und Musikdirektor des Orchestre National de Lille nach der Pause bei Beethovens Fünfter Sinfonie, c-Moll. Mit historisierender Aufführungspraxis bestens vertraut, dirigierte er einen erregenden Klassiker mit explosiven Akzenten. Wunderbar aussingen ließ er jede Phrase im Andante, das er zu hymnischer Größe steigerte. Reich an entspanntem Humor gestaltete Bloch das Trio im Scherzo, entdeckte schönste Subtilitäten und Untergründigkeiten im Leisen, vor allem in der Überleitung zum Finale.

Immer wieder brachte Bloch Unerhörtes ans Licht, schürte große Spannungen, entlockte den Nebenstimmen sehr viel Feinheiten und Brisanz. Ein überaus lustvoller Umgang mit der Musik prägt sein klingendes Selbstverständnis.

Nur zu gerne spielt der 1985 geborene Franzose, Schüler von Zsolt Nagy in Paris, vergnügt mit dem Klingenden, geht Dialoge mit den Musikern ein, kitzelt Ungewöhnliches aus dem Nationaltheater-Orchester heraus. Rauschhafte, ungeheuer lustvolle Beschleunigungen aktivierte Bloch, und das passte eben auch wunderbar zur finalen Stretta, wofür dem Dirigenten begeisterter Jubel entgegenschlug.

Alexandre Bloch gehört zweifelsfrei zu den interessantesten Dirigentenpersönlichkeiten unserer Tage, die Mannheimer hatten ihn nach diesem Konzert spürbar ins Herz geschlossen.