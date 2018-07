Von Simon Scherer

Mannheim. Bruckners Sinfonien gebührt in den Mannheimer Akademiekonzerten schon immer ein besonderer Platz. Während zu besonderen Anlässen (wie nächste Saison das 240-jährige Bestehen der Musikalischen Akademie) stets seine Achte erklingt, wurde als Auftakt hierzu die diesjährige Spielzeit mit seiner Siebten beschlossen.

Während vor dem Rosengarten die Sommer-Sonne bereits ihren Höchststand erreicht hatte, begann im Mozartsaal mit der Cello-Kantilene des Allegros der Sonnenaufgang der Seele. Die große Offenbarung fand hier allerdings noch nicht statt, da das Nationaltheaterorchester etwas Zeit brauchte, um endgültig mit der E-Dur-Sinfonie zusammenzuwachsen und deren aufbauende Kraft zu vermitteln.

So ließ GMD Alexander Soddy die eigentlich unendliche Melodie immer wieder zum Abschluss kommen, wodurch die Tiefgründigkeit leider im vielversprechenden Anfangsstadium stecken blieb. Wirkung zeigten hingegen die intimen Momente mit dezenter Verletzlichkeit, während in Zeiten des Aufbruchs mehr Zugkraft und ein straffer angezogenes Tempo gut gewesen wären.

Generell hätte Soddy die Streichermannschaft kompakter zusammenschnüren können, da auch in Phrasen inniger Stille der Holz-Apparat oft bröckelte und Übergänge nur wenig ausbalanciert waren. Dafür flößte Soddy seinen Streichern zunehmend mehr Ausdruckswillen ein, wodurch intensiv in den Brucknerschen Gehalt eingestiegen wurde und das unglaublich nahetretende Kraftvermögen dieser Musik zutage trat.

Exponiert wurden solche Takte durch dazwischenliegende Naturbeschreibungen, die im Adagio fortgesetzt wurden. Aus der Trauertrostmusik auf den Tod Wagners sprach hier auch ein Gefühl von Dankbarkeit, während gleichzeitig in Abgründe geblickt wurde.

Gerade in dieser Langsamkeit entwickelte das Orchester einen sehr persönlichen Bezug zu Bruckner, womit die Musiker die enorme menschliche Anteilnahme dieser Musik offenlegten. Selbst wenn in Sachen Sauberkeit noch Luft nach oben blieb, ließ der späte Befreiungsschlag aufs Eindrucksvollste die Wasser über die Ufer treten.

Geradezu erlösend dirigierte Soddy das Scherzo, dessen pochender Unruhepuls und unerbittlicher Dreiertakt äußerst unbeschwert und gar etwas sportlich genommen wurden, was diesem Satz nicht schlecht stand. Solche Unbescholtenheit wurde ebenso ins Finale eingebaut, wo Soddy zwischen tröstenden Chorälen und brachialen Blecheinbrüchen konsequente Szenenwechsel favorisierte, wie als ob überall ein neues Kapitel aufgeschlagen wurde.

Dieses Prinzip wendete er bereits zu Konzertbeginn in Haydns Sinfonie Nr. 94 G-Dur an, die im brav-gesitteten Umfeld verortet war. Bei gemächlichem Tempo wurde jede Note der "Paukenschlags-Sinfonie" im vollen Umfang ausgekostet, die Partitur beinahe in ihre Einzelteile zerlegt, was den Spielfluss allerdings nie gefährdete.

Mit einem zum Schmunzeln bringenden Andante und dem zünftigen Menuetto waren das wahrhaft viele Eindrücke zum Saisonabschluss des Nationaltheater-Orchesters im Rosengarten.