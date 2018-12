Von Matthias Roth

Mannheim. Der Komponist Ulrich Leyendecker ist tot. Er sei am Donnerstag im Alter von 72 Jahren an Herzversagen gestorben. Der in Wuppertal Geborene kam von Hamburg, wo er 1971 als Dozent, später als Professor für Komposition und Musiktheorie tätig war, an die Musikhochschule Mannheim, wo er 1994 in der Nachfolge von Hans Vogt die Kompositionsprofessur übernahm. Seither lebte Leyendecker in der Pfalz.

Stilistisch prägend wurde die frühe Auseinandersetzung mit der Zweiten Wiener Schule, besonders mit der Musik Anton Weberns und Alban Bergs. In den letzten Jahrzehnten war auch die Rückbesinnung auf Werke von Debussy oder Mozart wesentlich für sein kompositorisches Schaffen, das außer der Oper sämtliche Gattungen umfasst. Seit 1964 entstanden ca. 60 Werke, darunter sind fünf Sinfonien sowie mehrere Solokonzerte für Klavier, Violine, Bratsche, Cello oder Gitarre und Orchester.

1968 besuchte Leyendecker erstmals die Darmstädter Ferienkurse. Bis 1970 studierte er Komposition bei dem Frank-Martin-Schüler Ingo Schmitt und Rudolf Petzold an der Musikhochschule Köln. 1978/79 erhielt er ein Stipendium für einen Jahresaufenthalt in der Villa Massimo in Rom, 1984/85 und 2001/02 wurde er an die Cité Internationale des Arts Paris eingeladen. Leyendecker war Mitglied der Freien Akademie der Künste in Hamburg und Mannheim. 1987 verlieh ihm die Stadt Wuppertal den Von-der-Heydt-Preis. In der Begründung hieß es, man ehre "einen Komponisten, der zu den wenigen Musikschaffenden seiner Generation gehört, bei denen die Erfindung neuer musikalischer Gestalten einen Bezug zur Tradition abendländischer Musik behält." Leyendecker bildete zahlreiche Schüler aus, darunter den Dirigenten Timo Jouko Herrmann.