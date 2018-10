Von Rainer Köhl

Mannheim. Mannheim soll ein Landeszentrum für die Dirigenten-Ausbildung von Blasmusik und Blasorchester werden, die Musik-Hochschule der Quadratestadt hat diesen Schwerpunkt vom Landesministerium zugeordnet bekommen. Als Pilotprojekt wurde eine neue Professur für Dirigieren und Leitung von Blasorchestern ins Leben gerufen, diese hat nun Hermann Pallhuber inne. Der Österreicher ist eine Kapazität in Sachen Blasorchester, als Leiter mehrerer Ensembles sowie als international begehrter Dozent. Sein Antrittskonzert gab Pallhuber nun bei einem Konzert in der Epiphaniaskirche Mannheim-Feudenheim, leitete dabei das Hochschulblasorchester "Symphonic wind orchestra Mannheim".

Mit dem Repertoire eines modernen Blasorchesters in Transkriptionen und Originalen sollen die Studierenden vertraut werden und dazu bot das exquisite Programm "Urlichter" beste Grundlage. Reizvoll war schon Vivaldis Konzert für zwei Trompeten C-Dur, das im Arrangement mit Blasorchesterbegleitung den weihnachtlich festlichen Charakter verstärkte. Wobei die Solisten Rüdiger Kurz und Marc Caspari mit leichtgängigen Repetitionen und fein gewobenen Läufen brillierten. Flotte Marschmusik gehobenen Anspruchs bot Mendelssohns Ouvertüre für Harmoniemusik, und Mahlers Altsolo "Urlicht" aus der 2. Sinfonie war eine besondere Erlesenheit der Arrangierkunst. Die zarten Bläserfarben zauberten dabei eine geheimnisvolle Atmosphäre. Die Mezzosopranistin Andreja Savic hatte den großen Atem, um die Linien mit farbenreichem Timbre und tiefem Ausdruck zu erfüllen.

Anschließend erklangen zwei Originalwerke für Blasorchester. Geheimnisvolle Klangsphären aktivierte der amerikanische Komponist David Maslanka in seinem Lobgesang "Laudamus Te". Dunkle Töne stehen am Anfang, Dialoge zwischen Euphonium und Altsaxophon, klagenden Gesten und Seufzermotive, düstere Schlagzeugklänge. Sehr subtile Farben entwickelte Pallhuber aus dem Blasorchester. Wo dieses Werk schon an Filmmusik erinnerte, in gehobenen Niveau freilich, so leistete dies erst recht das große Werk nach der Pause, Franco Cesarinis Symphony Nr. 1 "The Archangels". Den vier Erzengeln und ihrem Wesen widmete der Komponist je ein Porträt. Auf gregorianischen Hymnen basieren die vier Sätze. Pathetische Gesten gab es neben edlen, gerundeten Sounds und süßlichen Glockenspiel-Glissandi. Warme Klarinettenharmonien als Streicher-Ersatz erfüllten das ruhige "Raphael, the Guide of souls". Dramatisch und kriegerisch erklang der dritte Satz "Michael, the Prince of heavenly host". Hymnische Gesten begleiteten "Uriel, the Time keeper". Runde Registerübergänge aktivierte Pallhuber mit dem Blasorchester. Reiche Farben gestalteten die vielen Bläserregister und das groß besetzte Schlagzeug: Das volle Programm ertönte in einer erhebenden Klanglichkeit.