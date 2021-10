Von Gaby Booth

Mannheim. "Der Türk", so wurde Bülent Ceylan während seiner Schulzeit genannt und von den Mitschülern schon verbal ausgegrenzt. Sein Vater war 1958, also vor Abschluss des "Gastarbeiterabkommens" mit der Türkei, nach Mannheim gekommen und arbeitete als Betonmischer-Fahrer. Seine Mutter ist Deutsche mit ungarischen Wurzeln. Startchancen und Umgebung waren nicht ideal für den 1976 geborenen Bub. Schon der Name Bülent ließ die anderen Kinder witzeln. Wer den bekannten Comedian heute auf der Bühne sieht, kann sich kaum vorstellen, dass seine Kindheit alles andere als rosig war. Aber er hat sich durchgebissen.

In der kürzlich erschienenen Biografie "Ankommen. Aber wo war ich eigentlich?", beschreibt er, dass er im Grundschulalter ein verschlossenes Kind war. Aber auch, dass er ehrgeizig war, unbedingt aufs Gymnasium wollte, um es denen zu zeigen, die ihn "mobbten" und hänselten. Er schaffte es, bekam die Gymnasialempfehlung, legte das Abitur am Ludwig-Frank-Gymnasium ab. Der ehemalige "Klassenclown" nutzte sein kreatives Talent, machte den Kurpfälzer Dialekt zum Markenzeichen. Und vor allem ist er ein überzeugter "Monnemer". In dem Buch gesteht er übrigens, dass er kein Türkisch spricht.

Bülent Ceylan ist eigentlich kein waschechter Türke, und doch steht er für die vielfältigen Biografien, die Menschen mit türkischen Wurzeln aufweisen. Seit vor 60 Jahren das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei unterzeichnet wurde, gehören türkisch-stämmige Menschen und Unternehmen zum Bild der Quadratestadt. Mit rund 28.000 Einwohnern sind die Türken die größte Gruppe. Gefolgt von Polen und Italienern. Allerdings leben in der 320.000 Einwohner zählenden Stadt bedeutend mehr Menschen mit Migrationshintergrund, die Grenzen sind fließend.

2021 hat fast jede zweite Mannheimerin, jeder zweite Mannheimer einen sogenannten Migrationshintergrund, wenn man auch eingebürgerte Deutsche, Aussiedler sowie Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil einen Migrationshintergrund hat, in der Statistik berücksichtigt. Seit 60 Jahren gehören türkisch-stämmige Menschen und Unternehmen einfach zum Bild der Quadratestadt. Und das ist vielfältig. Da ist "Klein Istanbul" in den H- und I-Quadraten. Die Geschäftswelt ist hier fest in türkischer Hand. Reisebüros, Lebensmittelgeschäfte, Barbershops, Restaurants und Läden mit prächtigen Brautkleidern gehören zum Stadtbild.

Von weit her kommen die Kundinnen, um sich einzukleiden. Das ist inzwischen zu einem Markenzeichen Mannheims geworden. Zwischen Paradeplatz und Kurpfalzbrücke duftet es nach türkischen Gebäckspezialitäten, Brotwaren und Süßigkeiten. Eine Straße weiter werden frisches Gemüse, Fisch oder Lammfleisch angeboten. Es gibt aber auch die Yavuz-Sultan-Moschee, die gegen die anfänglichen Bedenken der (deutschen) Anwohner gebaut wurde und heute friedlich neben der Liebfrauenkirche steht.

"Zuwanderung in Vielfalt" heißt ein gerade im Regionalkulturverlag erschienenes Buch, das die Migrationsgeschichte Mannheims seit Stadtgründung beschreibt. Die türkisch-stämmige Bevölkerung gehört zum Kapitel der jüngeren Geschichte. Nicht immer ist die Lebensweise so offensichtlich türkisch geprägt wie in der Innenstadt, im Jungbusch oder in der Neckarstadt. Für die deutsche Bevölkerung eher unbemerkt hat sich ein buntes Vereinsleben entwickelt. Von der Aleviten-Gemeinde bis zum Fußballverein FC Türkspor, vom türkisch-deutschen Bildungsverein bis zum Familien- und Bildungszentrum, kurz FABIZ.

Wirtschaftlich betrachtet leisten türkisch-stämmige Mannheimer einen bedeutenden ökonomischen Beitrag. Hier wurde das erste Zentrum für Unternehmer mit Migrationshintergrund in ganz Deutschland im Jahr 2004 gegründet. Das Deutsch-Türkische Wirtschaftszentrum (dtw) unterstützt bei der Existenzgründung und fördert die Zusammenarbeit von deutschen und türkischen Firmen. "Die Leistung von jungen türkischen Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich mit neuen Ideen und Konzepten eine wirtschaftliche Zukunft in Deutschland aufbauen, ist nicht hoch genug zu bewerten", stellt Wirtschaftsdezernent Michael Grötsch fest.

Einer, der aus kleinen Verhältnissen kam und heute ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann ist, heißt Mustafa Baklan, Vorstandsvorsitzender des Deutsch-Türkischen Instituts für Arbeit und Bildung und geschäftsführender Gesellschafter der SUNTAT Unternehmensgruppe. In Mannheim-Neckarau hat der Spezialist für mediterrane Lebensmittel sein Unternehmen aufgebaut. Die Produkte stehen in allen großen Supermarktregalen. Aber Mustafa Baklan ist nicht nur erfolgreicher Geschäftsmann. Der 65-Jährige bringt sich in die Stadtgesellschaft ein. Fördert Bildungsprojekte, den Sport, die Kultur, das Soziale. Er engagiert sich vielfältig in und für Mannheim. Beispielsweise in der "Mannheimer Runde" oder in der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar.

Das Buch "Zuwanderung in Vielfalt" ist im Verlag Regionalkultur erschienen. Herausgeber sind Philipp Gassert, Ulrich Nieß und Harald Stockert. Es beschreibt, reich bebildert, wie sich Mannheim als Einwanderungsstadt entwickelt hat. Glaubensflüchtlinge und Arbeitssuchende, berühmte Kunstschaffende und unbekannte Taglöhner, Zwangsmigranten, Vertriebene und Flüchtlinge haben die Stadt und Region nachhaltig geprägt. Die Publikation des Marchivum zeichnet die großen Strukturen und kleinen Geschichten der Menschen nach, die seit der Stadtgründung bis heute in die Quadratestadt gekommen sind. Wer sich für das Thema Migration interessiert, sollte sich die bevorstehende Ausstellung im Technoseum vormerken: Unter dem Titel "Arbeit & Migration" beginnt am 13. November eine Ausstellung.