Mannheim.(wit) Es ist der Auftakt vor dem eigentlichen Auftakt: Eingebettet in das diesjährige "Enjoy Jazz"-Festival, das offiziell erst am 1. Oktober im BASF- Feierabendhaus in Ludwigshafen beginnt, findet am Samstag, 25. September, 20 Uhr, im Nationaltheater Mannheim vorab ein Abend im Rahmen des Festjahres "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" statt. Dafür verlost die RNZ fünf mal zwei Eintrittskarten.

"Enjoy Jazz" hat zu diesem Festjahr einen internationalen Beirat eingesetzt. Insgesamt wird es dazu fünf Veranstaltungen geben, darunter ein Symposium und die Uraufführung einer Komposition von Emmanuel Witzthum.

Der Samstagabend im Nationaltheater steht unter dem Motto "Gewöhn Dich nicht". Ein Satz der Dichterin Hilde Domin, die damit das Fremde und das Eigene poetisch in Bezug zueinander setzte und in dem sich konkrete Erfahrungen jüdischen Lebens widerspiegeln. Das Schauspieler-Ehepaar Katalin Zsigmondy und August Zirner hat dazu eigens für "Enjoy Jazz" ein Programm über "Das Fremde" geschrieben, das von musikalischen Beiträgen sowie der Uraufführung eines ungewöhnlichen kleinen Dramoletts eingerahmt wird. Letzteres beleuchtet Aspekte heutigen jüdischen Lebens in Deutschland aus der Sicht von Jugendlichen.

Info: Tickets für die Veranstaltung "Gewöhn Dich nicht" am Samstag, 25. September, gibt es im Internet unter www.enjoyjazz.de