Mannheim. (dpa-lsw) Jetzt ist es amtlich: Johan Holten, Direktor der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden, wird neuer Leiter der Kunsthalle Mannheim. Der Gemeinderat stimmte für den 43-Jährigen als Nachfolger von Ulrike Lorenz, die im Sommer an die Spitze der Klassik Stiftung Weimar wechselt. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Damit folgte das Gremium einer Empfehlung des Kulturausschusses.

"Ich freue mich sehr, die exzellent aufgestellte Kunsthalle Mannheim weiter in die Zukunft zu führen", sagte Johan Holten, der sein Amt im Herbst antritt. Er hatte sich gegen rund 30 Mitbewerber durchgesetzt.

Für Holten stellt gerade das unter Lorenz' Ägide entstandene Konzept des Museumsneubaus als offene "Stadt in der Stadt" einen besonderen Reiz dar: "Für mich war es programmatisch schon immer sehr wichtig, Kunst nicht als etwas zu begreifen, das abgeschottet in einem weißen Raum stattfindet: Kunst braucht den Dialog mit der Gesellschaft." Die erste Ausstellung der Kunsthalle unter der Leitung von Holten wird die große Herbstschau "Inspiration Matisse" sein.

Holten wurde in Kopenhagen geboren. Der Sohn der Chefin der dänischen Nationalbank und eines Juristen studierte an der königlichen Ballettakademie Tanz, danach Kunstgeschichte und Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Von 1994 bis 1998 gehörte er als professioneller Tänzer zum Hamburger Ballett unter Leitung von John Neumeier.

Zwischen 2006 und 2011 war er Direktor des Heidelberger Kunstvereins. Seit 2014 leitet er das Museum in Baden-Baden, wo er innovative Ausstellungen ins Programm nahm. Darunter waren die Schauen "Room Service – Vom Hotel in der Kunst und Künstlern im Hotel" sowie "Gutes böses Geld. Eine Bildgeschichte der Ökonomie". Mit ihren Verbindungslinien zwischen historischer und zeitgenössischer Kunst riefen beide ein bundesweites Presseecho hervor. Holten hat zwei Kinder und geht in seiner Freizeit gerne schwimmen.