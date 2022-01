Im Oktober kam ihr neues Album "Isa" heraus, auf dem sie einen Song mit Rammstein-Frontmann Till Lindemann singt. Jetzt geht die französische Sängerin Zaz auf Welttournee. Nächster Halt: Mannheim.

Mannheim. (me) Corona hat das Leben von Zaz verändert. Nach ihrer Erkrankung mit dem Virus: keine Zigaretten mehr, kein Alkohol, kein Fleisch, keinen Kaffee. Dafür Mate-Tee zum Frühstück und ein neues Album: "Isa", benannt nach ihrem tatsächlichen Namen Isabelle Geffroy.

Jetzt singt Zaz nicht mehr nur "Je veux" (Ich will), sondern auch über lebendige Farben, die Kraft der Fantasie und – gemeinsam mit Rammstein-Sänger Till Lindemann – über den Garten der Tränen. Melodisch, nachdenklich, zart und verträumt.

"Mehr Weichheit, mehr Wohlwollen, mehr Zärtlichkeit, dafür weniger Rebellion, weniger Kampf, weniger Wut", sagt die Chansonnière selbst über ihr neuestes, ihr fünftes Werk. Dass sie darauf ausgerechnet mit Rammsteins Lindemann singt, ist kein Bruch: Der kann auch anders als hart und laut, und die beiden sind schon länger befreundet.

Die Rückkehr zum Wesentlichen kommt auch im Titel der neuen Tour zum Ausdruck: "Organique". Die Zuschauer werden dabei neue Facetten der Kunst von Zaz entdecken. Ihre größten Hits – "Je veux", "On ira", "Éblouie par la nuit" und "Que vendra" – werden ebenfalls nicht fehlen. Und wer sie jetzt verpasst: Am 2. August kommt sie nochmal nach Schwetzingen in den Schlossgarten.

Mannheim, Mittwoch, 19. Januar, 20 Uhr, Rosengarten. Karten von 77,90 bis 88,90 beim RNZ-Ticketservice