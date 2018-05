Von Susann Behnke-Pfuhl

Ladenburg. Dynamisch und schwungvoll wirken die Werke aus sperriger Wellpappe und Holz, die sich reliefartig von der Wand abheben und verweisen damit auf die Persönlichkeit des Unternehmers Manfred Fuchs. Der Kunst ist der ehemalige Vorsitzende der Fuchs Petrolub-Werke schon immer verpflichtet gewesen - etwa als Förderer der Mannheimer Kunsthalle, als Vorsitzender des Heidelberger Skulpturenparks und in seinen Jugendjahren als Schüler des Bildhauers Gerd Dehof an der Mannheimer Akademie. Seit seinem Ausstieg aus dem Familienunternehmen im vergangenen Jahr kann er sich nun intensiver seiner eigenen Kunst zuwenden.

In den großzügigen Räumlichkeiten der Galerie Linde Hollinger in Ladenburg sind in seiner Benefiz-Ausstellung "Erlebtes - Material, Form, Farbe 2015 - 2017" rund 120 Papierarbeiten, Collagen, Materialbilder und Reliefs aus den Jahren 2015 bis 2017 zu sehen. Spontan, expressiv, farbenfroh und reflexiv lässt sich das authentische und spannende Oeuvre des 79-jährigen Künstlers beschreiben.

"Es gehört Mut dazu", sagt Fuchs über das Malen - besonders auf großformatigen Leinwänden. Seine Werkgruppen stehen dem abstrakten Expressionismus nahe, aber auch der Nachkriegsströmung Informel mit ihren Chiffren, Farbflecken und Linien. Fuchs’ Arbeiten besitzen jedoch eine ganz eigene Handschrift, eine Leichtigkeit im Ausdruck und einen virtuosen Umgang mit Farbe, Form und Licht, die für sich steht.

Dies ist besonders in seinen abstrakten Kompositionen von 2017 "Winternacht" und dem feurig-roten Bild "ohne Titel" wahrzunehmen, die geradezu vor Esprit sprühen. Begonnen hat der Unternehmer mit Landschaftsbildern. Besonders die bizarre Felsenküste Cornwalls hat es ihm angetan. So spürt man in "Lizard-Cornwall" förmlich das Rauschen des Wassers in der Tiefe, den Wind, die raue Landschaft. Zu sehnsuchtsvollen und poetischen Farbkompositionen, in denen Gräser und das türkisfarbene Meer zu erahnen sind, haben ihn seine Syltreisen inspiriert. Im Gewölbe der Galerie hängt die schön platzierte Papierarbeit "Moloch Stadt (Teheran)", eine schwarz dominierte, offene Komposition der iranischen Hauptstadt, dargelegt in ihrer baulich-sinnlichen Vielfalt.

Seine Materialbilder, in denen Farbe, Lackdrippings, Pappe, Jutesack und andere Gewebe kombiniert werden, beeindrucken durch ihre formal-kompakte Ausdruckskraft. Der Kunsthistoriker Dirk Martin sieht in seinem Katalogvorwort in dieser Serie "Collage und Maltechnik zu einem Bildorganismus zusammengewachsen". Zu dieser Werkgruppe gehört auch die bemerkenswerte Collage "Faltenbild" mit geknautschten Packpapieren und Tapetenschnipseln sowie "Spuren aus dem Atelier" - zufällige Acryl-Drippings des Arbeitsprozesses.

Martin spricht mit Schiller von einem "freiheitlichen Umgang mit den bildnerischen Mitteln" bei Fuchs’ Arbeiten. Wenn dies noch von einem unermüdlichen Engagement für die Kunst begleitet wird, ist das ein seltener Glücksfall.

Die Verkaufserlöse seiner Benefiz-Ausstellung, die am Sonntag um 11 Uhr eröffnet wird, kommen dem Skulpturenpark Heidelberg sowie zwei Kinder- und Jugendprojekten in Ladenburg zugute.

Info: "Manfred Fuchs: Erlebtes - Material, Form, Farbe 2015 - 2017" in der Galerie Linde Hollinger, Rheingaustraße 34 in Ladenburg. Do. u. Fr. von 15- 19 Uhr; Sa. 13-17 Uhr. Bis 9. Juni. Katalog: 15 Euro.