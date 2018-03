Von Peter Wiest

Mannheim. Da bebt die bis auf den letzten Platz ausverkaufte SAP Arena fast in ihren Grundfesten - wenn die Besucher lachen wie ein Mann und eine Frau. Wenn sie förmlich brüllen und kreischen vor Lachen - und sich nicht mehr einkriegen. Genau so derb, so unverblümt, so rotzfrech und zumindest stellenweise auch nur simpel, wie Luke Mockridge daherkommt, genau so schrill, so dröhnend und so hellauf begeistert reagiert das Publikum. Das geht so, aufgeteilt auf zwei Sets, gut zwei Stunden lang in Mockridges Programm "Lucky Man" - und ging’s nach dem Publikum, auch noch die halbe Nacht lang weiter. Welch glücklicher Mann, dieser junge Comedian: Die Fans lieben ihn nicht nur, sie beten ihn an.

Okay: Zurzeit ist Fasching. Da geht so manches, was sonst nicht ankommt. Mit Luke Mockridge allerdings hat diese fünfte Jahreszeit allenfalls peripher zu tun. Vielleicht ab und an mal, weil seine Witze oft nicht viel tiefgründiger und hintersinniger sind als die in mancher Prunksitzung. Ansonsten ist das keine saisonal bedingte Lach- und Ulk-Orgie, die da abgeht in der Arena. Im Gegenteil: Gelacht wird bei "Lucky Luke" das ganze Jahr über - oder, wenn man so will, über das ganze Jahr. Nein, über die ganzen Jahre: Erzählt der 28-Jährige doch ausgiebig davon, wie sein bisheriges Leben so gelaufen ist als Kind der 90er.

Das kommt den etwa gleich alten Jungs und Mädels, die das Gros des Publikums bilden, alles sehr bekannt vor - und entsprechend ist deren Reaktion. Immer wieder wird das Publikum in die Show integriert, wenn Luke erzählt - sei’s über den 13-jährigen Gero in der ersten Reihe ("Du wartest mit dem Sex besser noch, bis Du 14 bist") - oder einen sichtlich angetrunkenen jungen Mann, der fast permanent Bier in den Saal schleppt und Luke gerne auch mal zwei Becher davon abgibt. All das kommt an beim Publikum.

Auch und gerade, wenn Luke über seine fünf (!) Brüder erzählt, von denen einer sehr hübsch, er selbst aber weniger hübsch war: "Ich war Mannheim, er war Heidelberg". Toll! Dann geht’s um den Aufbruch in die Pubertät ("Mit 14 könntest Du Sex haben, aber Du siehst aus wie der Glöckner von Notre Dame - Gott ist doch voll der Sadist"); weiter um die Erlebnisse in der ersten WG ("Wie ist das eigentlich in einer Mädchen-WG? Stimmt es, dass sich dort der Menstruationszyklus auf einen gemeinsamen Tag synchronisiert?"), dann wiederholt ums Saufen und schließlich auch ums Kiffen ("Einmal war ich bekifft in der Kirche - nie war ich Gott so nahe"). Die Botschaft dabei immer wieder: Wir sind die 90er, die coolste Generation aller Zeiten. Da kommt Freude auf - und wie!

Dem Volk aufs Maul schauen - das kann er wie kaum ein anderer, dieser Comedian. Aber immerhin: Nach der Pause dann eine echte Überraschung. Da setzt sich Lucky Luke ans Klavier - und beweist ungeahntes Talent für Musik, Gesang und Stimmen-Imitation. Da lässt er der Reihe nach Hennig May von AnnenMayKantereit ("Der war bei mir an der Schule"), Michael Jackson, dann Linkin Park und schließlich Falco und Herbert Grönemeyer "Hänschen klein" singen - und das so grandios, dass kein Auge trocken bleibt.

Am Schluss wird’s dann sogar noch richtig zeitkritisch: Wenn sich das Kind der 90er auslässt über den heutigen Instagram- und Netflix-Wahn, dem fast alle jungen Menschen verfallen sind: "Da geben wir doch unsere Kreativität und unsere Inspiration an der Rezeption ab - und wohnen stattdessen jetzt im Internet". Vielleicht ist da ja doch der Besuch dieser "Lucky Man"-Show der bessere Weg - zumal Handyaufnahmen und "Posten" dabei strikt verboten sind. So bleibt den Kids der 90er und denen, die vor ihnen und nach ihnen kamen, fast nichts übrig, als beim Rausgehen und auf dem Nachhauseweg miteinander zu reden. Alles nach Lucky Lukes Lieblingsmotto "Nimm Dir Zeit, glücklich zu sein".