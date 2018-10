Von Matthias Roth

Ludwigshafen/Mannheim. Hat er, oder hat er nicht? In Ludwigshafen ist man sich sicher: Keiner der Gastdirigenten, die derzeit mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zusammen musizieren, dirigiert nur zum Spaß mit dem bestdotierten Orchester der Metropolregion. Denn im nächsten Jahr ist Jubiläum, aber die dann 100-jährige Staatsphilharmonie hat, nachdem Chefdirigent Karl-Heinz Steffens 2016 nicht mehr verlängern wollte und schließlich auch der Intendant Michael Kaufmann ging, noch keinen neuen Maestro. Die Gäste geben sich daher die Stäbe abwechselnd in die Hand.

Die schwelende Krise der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz spitzte sich im letzten Sommer zu. Eine Suppe aus chronischer Unterfinanzierung, konzeptionellen Schwierigkeiten, internen Querelen und personellen Wechseln, die der Schweizer Beat Fehlmann als neuer Intendant nun auslöffeln muss. Ein neuer Chefdirigent ist die dringlichste Aufgabe bis zur Saison 2019/20.

Das zweite Festival "Modern Times", mit dem die Staatsphilharmonie die Metropolregion bespielt (u. a. in Hei-delberg; wir berichteten), mag lange geplant sein, aber fünf verschiedene Dirigenten für fünf Konzerte - das ist schon mehr als nur auffallend. Das sieht schon ein bisschen nach einem Notfallplan aus.

Zum Abschluss der Serie mit Musik hauptsächlich der ersten beiden Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts dirigierte der Heidelberger Generalmusikdirektor Elias Grandy also die Pfälzer bei Werken von Charles Ives, Edward Elgar, Bela Bartók und Maurice Ravel. Mit Julian Steckel hatte man einen herausragenden Cello-Solisten für das Elgar-Konzert gefunden, das dieser mit individueller Formung gestaltete.

Bartóks Suite aus "Der wunderbare Mandarin" von 1926 ist heute ein Bravourstück für großes Orchester, das Grandy mit äußerster dynamischer Angespanntheit dirigierte. So wurde klar, was den berühmten Theaterskandal neben der angeblich unmoralischen Handlung des Balletts mitverursacht haben dürfte: die für die Zeit ungewöhnlich bizarren Klänge nämlich. Dem damaligen Oberbürgermeister von Köln, wo das Stück 1926 uraufgeführt wurde, war das zu viel: Konrad Adenauer verbot kurzerhand jede weitere Aufführung. Um so schöner, diese Musik in ihrer ganzen grellen Buntheit wiederzuhören.

Ravels "La Valse" interpretierte Elias Grandy so, wie der Komponist selbst sein Werk beschrieben hatte, als "Apotheose des Walzers". Nun haben Komponisten aber manchmal eher eingeschränkte Sichtweisen und erkennen gar nicht, welche Metabotschaften ihre Stücke in sich tragen. Hier ist es der Walzerschritt, der brachial in den Marschtritt gezwungen wird: von der Walzerseligkeit in Schönbrunn direkt zum Schützengraben in Verdun. Das hätte interpretatorisch "moderner" ausgelegt werden dürfen. Grandy hatte die Musiker aus Ludwigshafen gut im Griff und gab mit präzisen Zeichen die Koordinaten für ein perfektes Zusammenspiel.

Wie immer blieb Charles Ives’ berühmte "Unanswered Question" der Solotrompete auch hier unbeantwortet. Eine Nachfrage beim Dirigenten Grandy indes blieb es nicht: Sein Interesse und sein Fokus lägen im Moment auf den Möglichkeiten für das Philharmonische Orchester mit der anstehenden Sanierung der Stadthalle und der für ihn beglückenden künstlerischen Zusammenarbeit in Heidelberg. Die Staatsphilharmonie muss wohl noch suchen, das Karussell dreht sich erst einmal weiter.