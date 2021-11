Von Monika Frank

Ludwigshafen. Es gibt noch mehr dieser einsamen und aufrechten Gestalten im Werk von J.M. Coetzee, dem südafrikanischen Nobelpreisträger für Literatur. Ihre reinste Inkarnation erfährt sie aber in der Titelfigur des Romans "Leben und Werk des Michael K.", der einer Koproduktion des Düsseldorfer Schauspielhauses mit dem Baxter Theatre Centre Kapstadt und der Handspring Puppet Company als Vorlage diente. Die im Frühjahrs-Lockdown nur als Stream mögliche Uraufführung zur Eröffnung des Festivals Theater der Welt 2021 konnte vor wenigen Tagen in Düsseldorf erstmals live gezeigt werden und war nun auch bei den Festspielen Ludwigshafen einer der Höhepunkte im Schauspielprogramm des Pfalzbautheaters.

Michael K. kommt mit einer "Hasenscharte" zur Welt und lernt früh, mit einem Minimum an Nahrung zufrieden zu sein. Die Mutter muss dem Kind, das nicht saugen kann, ihre Milch löffelweise in den gespaltenen Mund einflößen. Sie putzt die Böden einer wohlhabenden weißen Familie, ihr Schlafplatz ist ein fensterloser Raum im Keller. Den entstellten Sohn gibt sie ins Heim, wo ihn die anderen Kinder verspotten und demütigen. Er wehrt sich nicht, was ihm die Wertschätzung "stumm und dumm" einbringt. Da ist die Anstellung als Gärtner für den erwachsen gewordenen Heimzögling schon ein Glücksfall. Und doch fühlt er sich sofort in die Pflicht genommen, als die schwer erkrankte Mutter den Wunsch äußert, an den Ort ihrer Jugendjahre zurückzukehren. Er lädt sie auf einen selbst gebauten Karren und zieht mit ihr durch das vom Bürgerkrieg in Chaos und Elend gestürzte Land. Beginn eines langen Leidensweges, den Michael K. auch nach dem Tod der Mutter fortsetzt, mit deren Asche im Gepäck, die er auf dem Boden der verlassenen Farm verstreuen wird, die ihr Wunschziel war.

In der Inszenierung von Lara Foot fügt sich das alles zu einem grandiosen afrikanischen Bilderbogen, der im Zusammenwirken von Beleuchtung, Musik und Video-Projektionen eine magische Atmosphäre erhält, die durch das intensive körperbetonte Spiel des überaus vitalen Ensembles geerdet wird, während die von Craig Leo, Marty Kintu, Roshina Ratnam und Markus Schabbing geführten fast lebensgroßen Puppen eine nahezu überirdische, schwebende Leichtigkeit entfalten.

Kein Darsteller aus Fleisch und Blut hätte uns mehr anrühren können als dieser hölzerne Michael K., so zerbrechlich und stark zugleich, vielfach betrogen und doch stets hilfsbereit, allen Behördenschikanen, Inhaftierungen, und Gewalterfahrungen zum Trotz durch nichts auf der Welt vom Weitergehen auf seinem ureigenen Weg abzubringen. Selbst kommt er nur selten zu Wort, sein Verhalten sagt schon genug. Wie der Autor lässt auch die Regie "Leben und Zeit des Michael K." eher vielstimmig von anderen erzählen, sei es in nüchternen Kommentaren aus dem Ensemble heraus oder nachgespielt in stark verdichteten Szenen.

Am Ende viel Beifall für eine faszinierende Aufführung, die erfreulich nah an der Romanvorlage bleibt!