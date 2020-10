Von Hans-Joachim Of

Heidelberg. "Also ist auch morgen voll von gestern und hat für heute keine Zeit" oder "Im Herbst, da fallen die Bäume von den Blättern. Ich steh Kopf und falle auf die Füße". Wer schreibt denn solche Zeilen? Inga Bachmann heißt die Liedermacherin, Songwriterin, Sängerin und Gitarristin aus Heidelberg, die nach ihrem 2017er Debüt "Der Masterplan vom Glück" aktuell ihr neues Album "Das Aber der Dinge" (QuiXote-Music) vorgelegt hat.

Ihre Songs sind eigenwillig, tiefgründig und direkt, mit viel Biss, Witz und Melancholie, bisweilen auch scharf gewürzt, fordern von den Zuhörern volle Aufmerksamkeit. Die Künstlerin ist quer durch die Themen unserer Zeit unterwegs und hat gleichzeitig auch sehr persönliche Lieder zwischen Poetry und Kabarett im Gepäck. So wie im 54-minütigen Longplayer mit 15 Stücken, die "Supergut", "Wenn du lachst", "Sand aus der Sahara" oder "Zeitenzirkel" heißen.

Es geht aber auch um die große Liebe ("Alles mit dir") oder den "Kapitän", der alles im Griff zu haben scheint. Mit rasantem Wortwitz beschreibt die studierte Juristin Inga Bachmann, die ihren Beruf an den Nagel gehängt hat, um sich voll und ganz der Musik zu widmen, Szenen, die oftmals ins Absurde kippen. Sie gibt großen Gefühlen überraschend schräge Wendungen, malt den Alltag in immer neuen Farben.

Ihre Texte sind witzig, sozialkritisch, nachdenklich, verspielt, bitterböse, melancholisch und skurril. Es gibt viel zu entdecken auf dieser musikalischen Reise. Nach menschlichen Abgründen kommt immer wieder ein Lichtblick, ein Hoffnungsschimmer, der allerdings schon ahnen lässt, dass es so (wir alle kennen das!) nicht bleiben wird. Der nächste Stolperstein wartet schon um die Ecke.

Genussvoll balanciert die seit 15 Jahren in Heidelberg lebende Songwriterin, die auch das schöne Artwork gestaltet hat, für die Texte, Musik und Arrangements verantwortlich zeichnet, auf dem schmalen Grat zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit, zwischen Logik und Absurdität mit immer wieder sehr konkreten und persönlichen Anteilen.

Die Lieder sind überaus abwechslungsreich arrangiert, wobei Produzent Stephan Weber aus Heidelberg auch an Keyboard und Schlagzeug glänzt. Nicht zu vergessen die beiden jungen Musiker Tomi und Pedro Lujan aus Argentinien an Drums, Bass und Gitarre. "Sie leben tatsächlich in Südamerika. Ich habe meine Texte extra ins Spanische übersetzt, damit sie den Sinn und die Aussage auch verstehen. Dann wurden die Files hin- und hergeschickt", eröffnet die klassisch ausgebildete, in Düsseldorf geborene und aufgewachsene Gitarristin. Sie wollte "schon immer Sängerin" sein.

Ganz früher hat sie mit der Band "Tutti-Frutti" in Nordrhein-Westfalen für Furore gesorgt, später war sie als Duo "Viviendola" zusammen mit Lalo Martinez in der Rhein-Neckar-Region unterwegs. Doch im Hier und Jetzt ist Inga Bachmann als Solo-Künstlerin am Start. Neben puren Akustik-Songs, die in ihrer Direktheit wie Live-Auftritte klingen, gibt es auf dem aktuellen Silberling aufwändige Nummern mit langer Halbwertszeit. Im Zusammenspiel mit den Gitarren- und Ukulele-Parts von Inga Bachmann ist dieses Album auch musikalisch ein facettenreiches Hörerlebnis.

Natürlich hat die Künstlerin, wie so viele andere in diesen Zeiten, kaum Gelegenheit, ihr neues Album vor größerem Publikum vorzustellen. Trotzdem gibt es jetzt im Herbst und Winter einige wenige Livetermine in kleinen Clubs.

Info: www.ingabachmann.de