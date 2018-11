Helene Schneiderman und ihre Mutter Judith. Die Aufnahme entstand Mitte der 1960er in New Jersey. Foto: privat

Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Warum musste Anne Frank sterben? Und warum habe ich überlebt? Das ist eine Frage, die Judith Schneiderman ihr Leben lang beschäftigt hat. Denn die Jugend der beiden jüdischen Mädchen weist viele Gemeinsamkeiten auf. Anne wurde 1929 geboren und starb 1945 im KZ Bergen-Belsen, Judith ist Jahrgang 1928 und überlebte das KZ Auschwitz. Dort sang die 16-Jährige vor SS-Offizieren buchstäblich um ihr Leben. In den USA begann sie nach dem Krieg mit ihrem Mann Paul ein neues, glückliches Leben - und veröffentlichte 2009 ihre Erinnerungen "Ich sang um mein Leben".

Judiths Tochter, die 1955 geborene Mezzosopranistin Helene Schneiderman, erinnert immer wieder in Liederabenden an ihre Mutter. Am Vorabend des 80. Jahrestages der Pogromnacht trat sie gemeinsam mit dem Bariton Motti Kastón, dem Pianisten Götz Payer und der Schauspielerin Franziska Walser in der Jüdischen Kultusgemeinde Heidelberg auf. Engagements an der Staatsoper Stuttgart haben die Vier zusammengebracht, zudem ist Helene Schneiderman die Schwägerin von Jochen Flamme, dem rührigen Heidelberger Konzertveranstalter, der auch diesen ungewöhnlichen Abend möglich gemacht hat.

Das Publikum im ausverkauften Saal der Jüdischen Kultusgemeinde zeigte sich bewegt und sehr beeindruckt von Judith Schneidermans Autobiografie, aus der Franziska Walser mit klarer Intonation und ausdrucksstarker Stimme las. Gut ausgewählte Lieder begleiteten die einzelnen Lebensstationen - von der glücklichen Kindheit in dem kleinen Städtchen Rachiv (heute Ukraine) bis zum Neubeginn in den USA.

Als sich Judith ein neues Kleid wünscht, singt Helene Schneiderman das traditionelle jiddische Lied "Yome, yome", das von den Wünschen eines kleinen Mädchens erzählt. Dieses neue Matrosenkleid tragen Judith und ihre Schwester, als die ganze Familie 1944 deportiert wird. "Unter Bey᠆mer wachsen Grosen" kündigt drohendes Unheil an, dabei lässt Helene Schneiders klarer und doch weicher Mezzosopran die Zuhörer frösteln.

Es ist ein zwar ernstes, aber kein trauriges Programm, das die Zuhörer in seinen Bann zieht; denn gefeiert wird hier auch das Leben. So steht Franz Schuberts "Frühlingsglaube" für das Kriegsende und den Aufbruch in eine neue Zeit. Klar ist: "Der Mensch muss eine Heimat haben", wie Schneiderman und Kastón in ihrem letzten Duett beschwören. Nach 90 intensiven Minuten dankt das Publikum allen Künstlern mit begeistertem Applaus für einen ebenso ungewöhnlichen wie mitreißenden Abend, der Hoffnung macht an einem Tag, der für einen Tiefpunkt deutscher Geschichte steht.