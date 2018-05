Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Martin Walker ist verliebt ins Périgord, den südfranzösischen Landstrich, durch den die Dordogne und Vérère fließen und der schon seit 30.000 Jahren von Menschen besiedelt ist. Aus diesem Gefühl entstehen Romane, in denen Walker die Lebensart der Menschen im Périgord zu fassen weiß. Der gebürtige Schotte war lange Journalist des britischen "Guardian" und lebt seit 1999 mit seiner Familie in Le Bugue. Das Dorf ist auch Vorbild für "Saint Denis", jenes Örtchen, in dem er seinen Dorfpolizisten ermitteln lässt. Im nun zehnten Fall "Revanche" verquickt Walker (71) die Geschichte der Tempelritter mit den aktuellen islamistischen Terroranschlägen in Europa.

Sie haben in Washington, Moskau, Brüssel und Peking gearbeitet. Aber seit fast 20 Jahren leben Sie im Périgord. Vermissen Sie die Großstadt?

Nein, wann immer wir wollen, fahren meine Frau und ich nach Paris, treffen Freunde und gehen in Restaurants. Manchmal fliegen wir auch für eine Woche nach London, wo eine unserer Töchter lebt. Dann gehen wir jeden Abend ins Theater. Und dann bin ich ja auch noch in Deutschland, der Schweiz und Österreich auf Lesereisen, demnächst sogar in den USA! Ich bin also viel unterwegs.

Bleibt dann überhaupt noch Zeit zum Schreiben?

(lacht) Jaja. Als Reporter habe ich mein Leben lang jeden Tag geschrieben, jetzt kann ich damit nicht aufhören. Also habe ich mir selbst als Ziel gesteckt, ein Buch pro Jahr zu schreiben. Das schaffe ich gut, und es macht mir unglaublich viel Spaß. Etwa die Hälfte des Jahres leben wir im Périgord. Es ist natürlich eine enorme Veränderung, von den Großstädten der Welt aufs Land zu ziehen. Aber ich liebe Veränderungen und das Leben hier ist wirklich toll. Ruhig, ehrlich und geerdet.

Sie haben als Journalist mit Bill Clinton und Gorbatschow gesprochen. Sind Ihnen die Leute auf dem Land lieber?

Ich kenne tolle Leute hier im Périgord, ich fühle mich zu Hause. Bill Clinton kenne ich schon lange, wir haben zusammen in Oxford studiert. Als ich Bürochef des "Guardian" in Washington wurde, war ich oft mit Bill unterwegs, der damals noch Gouverneur in Arkansas war. Ich wollte gerade mein Buch über den Kalten Krieg beginnen. Da sagte Bill etwas sehr Schlaues: Früher basierte die Macht eines Staates auf Waffen und Nuklearer Abschreckung. Künftig wird es nur noch um Wirtschaftskraft gehen.

Und heute kommt der Kalte Krieg zwischen den USA und Russland zurück.

Ja, aber in einer abgeschwächten Version. Die russische Wirtschaft ist so am Boden, die können da gar nicht mehr mithalten.

Sie schreiben Ihre schönen Bruno-Krimis, schreiben über gutes Essen, haben eine Wein-Kolumne. Vermissen Sie es nicht manchmal, auch über die "große Politik" zu schreiben?

Ein klein wenig, ja. Das muss ich schon zugeben. Aber man muss ja den jungen Kollegen auch mal Platz machen. Außerdem genieße ich es heute, Herr meiner Zeit zu sein. Ich treffe mich hier mit Freunden, wir kochen zusammen, machen Wein.

Sie haben sogar Hühner auf Ihrem Hof. Stimmt es, dass Sie die nach bekannten Politikern benannt haben?

(lacht) Ja, eine Henne heißt Angela, der Hahn heißt Sarko, wie Sarkozy. Und die beiden haben nun einen Sohn, den nenne ich Macron. Aber ich weiß nicht, wie mein nächstes Tier mit "deutschem Stammbaum" heißen wird. Jedenfalls glaube ich, dass es Mutti Merkel nicht mehr lange machen wird.

Ein Teil Ihres Freundeskreises bildet auch die Hauptpersonen in Ihren Geschichten. Hatten Sie ihnen das vorher gesagt?

Ja, ich habe Pierrot, unserem Dorfpolizisten, erzählt, dass ich Krimis schreiben will über einen Typen wie ihn. Er fand das toll: "Ja, mach ruhig!" Pierrot ist zwar nicht Bruno, aber er hat mir natürlich einige Geschichten erzählt aus seinem Job, die mich inspiriert haben.

Vor einiger Zeit sind Ihre Bruno-Geschichten auch auf Französisch erschienen. Wie haben die Freunde reagiert, als sie sich zum ersten Mal in der eigenen Sprache lesen konnten?

Wenn ich ehrlich bin, hatte ich ein wenig Angst. Als der erste Roman auf den Markt kam, habe ich also ein schönes Abendessen mit gutem Wein vorbereitet und alle Freunde, die auch in den Büchern vorkommen, eingeladen. Vor dem Hauptgang habe ich eine kleine Rede gehalten und sie gebeten, dass ich auch weiterhin hier im Périgord leben darf und nicht ins Exil gehen muss. Da haben alle gelacht - und Wein nachgeschenkt.

