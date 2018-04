Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Hier haben alle einen an der Klatsche. In Joseph Kesselrings 1941 geschriebener und kurz darauf höchst erfolgreich verfilmter Krimiklamotte "Arsen und Spitzenhäubchen" sind die mörderischen Familienmitglieder der Brewsters so durchgeknallt, dass man gar nicht so recht weiß, wie viele Leichen sie wirklich im Keller haben. Sind’s 12 oder gar 13, die von den beiden Giftmischerinnen Abby und Martha aus purem Mitleid erst ins Jenseits befördert worden sind, bevor sie Neffe Teddy unten im Keller verbuddelt hat?

Und wie viele Opfer hat der schlimme Jonathan Brewster auf dem Kerbholz? Nach einer langen kriminellen Karriere in der Ferne ist der Unhold kaum wiederzuerkennen, weil ihn sein Gesichtschirurg Dr. Einstein (Johann Jürgens) so stark verändert hat, dass er aussieht wie Mrs. Doubtfire aus der 1993 gedrehten Hollywood-Schnurre mit Robin Williams.

Diesen Filmmythos, aber noch etliche mehr verquirlt Milan Peschel munter mit Kesselrings schwarzer Komödie. Nicole Timms Bühnenbild zitiert dabei Hitchcocks "Psycho", dessen Streichersound auch mal kurz anklingt. An anderer Stelle wird die Uhren-Nummer aus Tarantinos "Pulp Fiction" eingebaut, aber es gibt auch Slapstick-Nummern wie von Stan und Olli und Anleihen beim Vampir-Splatterfilm "From Dusk till Dawn". Ein Fest für Cineasten!

Inszeniert hat die Sause der Theater- und Filmstar Milan Peschel, seines Zeichens Wiederholungstäter an der Theaterstraße. Einfach grandios, wie er vor ein paar Jahren Sternheims "Kassette" in ein Schatzkästlein des Heidelberger Repertoires verwandelt hat. Ganz so gekonnt wirkt seine Lesart von "Arsen und Spitzenhäubchen" zwar nicht, aber dennoch lässt der Könner aus Frank Castorfs ehemaligem Volksbühnenstall lauter schöne Schnurren ins Kraut schießen.

Dass er sich dabei vieles von Castorf abgeschaut hat - geschenkt. Peschel kann das allemal besser als die vielen anderen Castorf-Epigonen. Er weiß einfach, wie man Fremdmaterial geschickt mit dem Originalstoff durch den inszenatorischen Fleischwolf dreht. Weiß, wie man die Truppe auf Trab hält. Und weiß, wie die Live-Kamera wirkungsvoll eingesetzt werden kann.

Herrlich auch, wie das Theater selbst zum Thema gemacht wird, wenn sich Hans Fleischmann in einer wütenden Tirade über begriffsstutzige Kritiker echauffiert. Anlass dafür bietet Mortimer Brewster (Benedict Fellmer), der sich als Schmierfink für ein New Yorker Blatt durchs Leben schlägt, am liebsten mit der adretten Elaine an seiner Seite. Sie hat zwar Haare auf den Zähnen, ist aber eine tolle Chansonnette, die von Lisa Förster mit viel Esprit gespielt wird.

Leichen im Keller gibt’s auch in anderer Hinsicht. War da nicht mal irgendwas mit Blutplasma in dunkler Vergangenheit? Aber darf man das überhaupt in einem nach Wolfgang Marguerre benannten Saal fragen, ohne mundtot gemacht zu werden? Und dann noch HeidelCement: Die wollen doch auf Donald komm raus den Rohstoff für Trumps Mauer an der mexikanischen Grenze liefern. Ja, ja - hütet Euch vor verrückten Präsidenten. Nicht nur vor Teddy Brewster, der sich für Roosevelt hält. Steffen Gangloff könnte in dieser Rolle glatt ins Weiße Haus einziehen: "Attacke!"

Andreas Seifert und Olaf Weißenberg genießen als mörderische Schwestern ihre Travestienummern, während Christina Rubruck dem Finsterling namens Jonathan ihrerseits ein komisches Profil verleiht. Bliebe noch das Trottel-Trio der Polizei, das von Dominik Lindhorst-Apfelthaler, Raphael Gehrmann und Marco Albrecht gekonnt karikiert wird. Übrigens: Wer wissen will, wie nackte Kerle gut behütet auf der Bühne stehen können, erfährt hier mehr. Nun aber noch ein Rat zur Feinjustierung: Das letzte Drittel verträgt locker ein paar Kürzungen.