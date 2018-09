Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Ava (Noée Abita) wird allmählich erblinden. Als die 13-Jährige zu Beginn der Sommerferien diese schreckliche Diagnose erhält, zieht sie sich total zurück. Wie geht ein junges Mädchen in den Jahren seines Erblühens, des körperlichen und seelischen Reifens, damit um?

Während um Ava herum die Farben des Sommers an der französischen Atlantikküste an Intensität gewinnen, könnte der einsetzende Kontrast zwischen Licht und Dunkelheit kaum größer sein. Ava will dem Unheil trotzen: Mit "Abhärtungsübungen", bei denen sie sich die Augen verbindet, trainiert sie ihre anderen Sinne. Derart gehandicapt, klettert sie auf ein Dach und badet nackt im Meer.

Und sie freundet sich mit einem großen, schwarzen Hund an. Dieser Sommer soll schön werden. Doch zunächst malt Ava schwarze Kreise, die immer breiter werden und die in ihr Zimmer hängt. "Die Finsternis gewinnt", schreibt sie ins Tagebuch, mit dem sie ihre Erinnerungen retten will. Nachts wird sie von furchtbaren Albträumen heimgesucht.

Gegenüber ihrer Mutter Maud (Laure Calamy), deren ungenierter Lebenshunger bei Ava Schamgefühle auslöst, bezeichnet sie sich als "bösartig" und gefühllos. "Ich wünsche", bedeute ihr Name, sagt Ava; doch sie wisse nicht, was sie sich wünschen soll. Bis sie, geführt von dem Lupo getauften Hund, den Roma-Jungen Juan (Juan Cano) kennenlernt, der, verstoßen von seiner Familie, in einer Bunkerruine am Strand lebt.

Die Wirren der Jugend, die Abnabelung von einer dominanten Mutter und das sexuelle Erwachen der jugendlichen Heldin sind in Léa Mysius‘ beeindruckendem Spielfilmdebüt "Ava" mit einem gleich mehrfach konnotierten Auf- und Umbruch verschränkt. Souverän und fast unmerklich inszeniert die junge französische Regisseurin diesen Übergang auch als einen Wechsel zwischen Wirklichkeit und Traum. Bis sich schließlich ihr körperlich-sinnlicher Coming-of-Age-Film in ein wildes, romantisches Roadmovie verwandelt.

Zusammen unterwegs und auf der Flucht, katapultieren sich Ava und Juan förmlich in ein anarchisches Liebesabenteuer, das so irreal wie wahr ist. In einer der schönsten Szenen überfallen die beiden, nackt und mit Lehm beschmiert, ahnungslose Nudisten. Sie rauben deren spärliche Habe. Dabei strahlt der Himmel in einem betörenden Blau. Und Sharon Jones singt aus dem Off: "She ain’t a child no more!"

