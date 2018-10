Von Franz Schneider

Heidelberg. So ist die Regel: Wenn dieses Jahr Georgien das Gastland der Frankfurter Buchmesse ist, kommt ein georgischer Schriftsteller in die Heidelberger Stadtbücherei. Mit Lasha Bugadze kam davon ein Prachtexemplar. Zu Hause ist er einer der profiliertesten Köpfe, auch schon wiederholt ins Deutsche übersetzt, zudem immer wieder zu sehen im heimisch georgischen Fernsehen. Es umgibt ihn darüber hinaus die Aura des Skandals.

Das liegt an Königin Tamar. Hier kennt man sie nicht, in Georgien kennt sie jeder, denn viele Frauen dort heißen so. Ein über alle Maßen verklärtes Nationalheiligtum aus dem 13. Jahrhundert. Ihr Ehemann hieß Juri Bogoljubski und war der erste Russe in ihrem schönen Land. In der Hochzeitsnacht konnte er nicht und wurde darum gegangen. Daraus machte Lasha Bugadze, als er noch jung war, eine satirische Novelle, dass es nur so krachte. Es erschollen Schreie nach Verbot seitens der Politik und der Kirche. Es gab hitzige Diskussionen im Parlament nach dem Motto: Wir haben es nicht gelesen, aber wir finden es abscheulich. Nun liegt der dicke Roman auch auf Deutsch vor, in dem Bugadze schildert, was er einst als junger Schriftsteller erlebte: "Der erste Russe", spritzig übersetzt von Sybilla Heinze. In der Stadtbücherei bildete allerdings die Schweizer Kollegin Rachel Gratzfeld zusammen mit dem Autor ein respektables Duo in Sachen Literaturvermittlung.

Bugadze dabei ein kräftiger Mann mit kräftiger Stimme, voller Witz und Kampfgeist. Selbstverständlich gehören für ihn Literatur und Politik zusammen, vor allem wenn es um die Sache Georgiens geht: Der Kampf um die Freiheit seines Landes als existenzieller Prozess, gegen den Einfluss der Kirche und die permanente Einflussnahme des schier übermächtigen Nachbarstaates Russlands, der suggeriere, ohne ihn würde Georgien sich haltlos dem Westen ergeben und seine Identität verlieren. Tatsächlich werden heimlich die Grenzen verschoben, so dass mach einer abends in Georgien zu Bett geht, um des Morgens in Russland aufzuwachen.

Info: Lasha Bugadze: Der erste Russe. Aus dem Georgischen von Sybilla Heinze. Frankfurter Verlagsanstalt Frankfurt 2018, 577 Seiten, 26 Euro.