Von Matthias Roth

Heidelberg/Ladenburg. Der kurpfälzische Hoforgelbauer Andreas Krämer (1730-1799) ist heute wenig bekannt. Er hat aber allseits geschätzte Instrumente gebaut - die meisten allerdings sind in den Wirren der Zeit verloren gegangen. Eine Ausnahme bildet die ehemalige Orgel der St. Gallus-Kirche in Ladenburg aus den Jahren um 1790, die aber schon 75 Jahre später in die Sebastianskapelle verbracht wurde. Dort stand sie, mehrfach renoviert (zuletzt 1982) bis vor ein paar Wochen: Derzeit wird sie in der Christuskirche Heidelberg wieder aufgebaut.

Die Rhein-Neckar-Zeitung hat mehrfach über den Verkauf des auch historisch wertvollen Instruments aus der Mozart-Zeit berichtet, das in Ladenburg zuletzt 2008 erklungen ist. Auf der Suche nach einem kleineren Barockinstrument stieß der Heidelberger Organist Prof. Gerhard Luchterhandt per Zufall auf Krämers Werk: "Wir standen auf dem Parkplatz der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg und dachten darüber nach, ein Instrument aus Rumänien zu kaufen, als uns der Orgelsachverständige Michael G. Kaufmann auf das Instrument in Ladenburg hinwies", so Luchterhandt. Es müsse dringend renoviert werden, doch die Ladenburger könnten dafür kein Geld aufbringen.

Auch die Christusgemeinde in der Weststadt, der Freundeskreis der großen Walcker-Orgel von 1903, der Ältestenkreis und die Hochschule, die die Kirche für die Ausbildung von Organisten nutzt, sitzen nicht auf dem Geld, zumal für eine solche Maßnahme keine Kirchensteuermittel verwendet werden dürfen. Aber sie wünschten sich schon lange ein kleineres Instrument, das mit der großen, spätromantischen Orgel in Dialog treten kann.

Luchterhandt: "Größe und Bauart der Krämer-Orgel passen gut dazu und machen es möglich, nun auch Werke aus Barock und Klassik authentisch präsentieren zu können." So entschloss man sich im September 2017 zum Kauf. Insgesamt verschlang das Unternehmen Zweitorgel bis zum geplanten ersten klingenden Einsatz im Ostergottesdienst ca. 50.000 Euro. Eine Komplettrestaurierung würde weitere 200.000 Euro beanspruchen. "Erst einmal kam es uns darauf an, das Instrument liturgisch und für den Unterricht nutzen zu können. Für eine umfangreiche, historisch orientierte Restauration hoffen wir auf Spenden", so Orgelbauer Andreas Schiegnitz aus Albsheim/Grünstadt in der Pfalz.

Nötig war zunächst eine Anpassung an die Stufen der Empore in der Christuskirche, wo die Orgel nun links oberhalb des Altars einen Blickfang für den eintretenden Kirchenbesucher abgibt. Original erhalten sind das Gehäuse sowie die Windladen aller Werke und ca. 85 Prozent der Pfeifen. Die Säuberung von einem "übersichtlichen, aber deutlichen Schimmelbefall" sei die wichtigste Sofortmaßnahme für den Erhalt gewesen. Dem ersten Erklingen im Ostergottesdienst soll eine Konzertreihe ab 2. Mai folgen.