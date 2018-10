Von Heide Seele

Heidelberg. Diesmal währte der gesellige Teil des Festes "nur" bis Mitternacht. Hausherr Frieder Hepp hatte dieses Limit gesetzt, nachdem sich die von der Neuen Aula der Universität herbeigeströmten Museumsfreunde ihre Plätze gesichert hatten. Denn im Vorjahr hatten etliche Kunstfreunde bis fünf Uhr früh gefeiert. So hieß es, keine Zeit zu verlieren und über Wein und Brezel auch nicht zu vergessen, das Tanzbein zu schwingen. Das Heidelberger Klezmer-Quartett heizte ordentlich ein, entsprechend angeregt war die Stimmung.

Der offizielle Teil der Jahresfeier, der vom Oberon Trio mit Musik von Joseph Haydn und Paul Ben-Haim (1897-1984) umrahmt wurde, hatte mit einer Rede von Mäzen Manfred Lautenschläger, dem Vorsitzenden des Museumsfreundeskreises, begonnen. Besonders herzlich begrüßte er Peter Volz, seinen Vorgänger im Amt, bevor er die Meriten von Simone Eick hervorhob. Sie ist seit 2006 Direktorin des Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven. Lautenschläger fand anerkennende Worte für die international angesehene Institution, die bisher als bundesweit erstes Migrationsmuseum über 20 Sonderausstellungen zum leider nach wie vor aktuellen Thema "Flucht und Vertreibung" zeigte. Von Bremerhaven aus, dem größten deutschen Auswandererhafen, sind einst über sieben Millionen Menschen in die USA emigriert. Die anhaltende Aktualität des Vortrags lag auf der Hand, denn auch gegenwärtig sind wieder heftige Diskussionen über Migration und Integration im Gang. Lautenschläger verteilte Lob in viele Richtungen, unter anderem an Museumsmitarbeiterin Yvonne Stoll für ihre Studioausstellung zu Liselotte von der Pfalz, auch an Hepps Stellvertreterin Karin Tebbe und an Anina Seele. Letztere hat die aktuelle Schau gestaltet. Lob natürlich auch für das Ehrenmitglied Til Engel, der unlängst einen Audioguide für das Kurpfälzische Museum spendiert hat.

Simone Eick hatte ihren Ausführungen den Titel "Luftschlange, Pferdebürste und Puppengeschirr - Alltagsgegenstände erzählen Migrationsgeschichte am deutschen Auswandererhaus Bremerhaven" gegeben. Mithilfe aussagestarker Lichtbilder von Dokumenten, Koffern oder Pässen gab sie anschauliche Einblicke in ihr Haus.

Die Referentin thematisierte auch den Komplex "Einwanderung in Deutschland" und sprach das Verhältnis zwischen Einheimischen und Migranten an. Sie machte deutlich, dass es ihr um die Frage geht "Wer sind Einwanderer?" Das fing bei den Hugenotten an, setzte sich bei den deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen fort. Bei der Bewältigung der sich zwangsläufig ergebenden Probleme ging und geht es nicht immer sachlich zu. Erst seit den 2000er Jahren sei die "Migration" ein Schulthema. Dabei sollen die Schüler auch mit der Lebensgeschichte der Migranten vertraut gemacht werden. Simone Eick schöpfte aus dem reichen Fundus ihrer Erfahrung, nannte konkrete Beispiele und Namen, denn die Migrationsforschung lebt von Tagebüchern und Briefen.