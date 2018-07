Von Heide Seele

Heidelberg. Eine solche Retrospektive, die Heidelbergs Kulturamt seit Jahren bewährten bildenden Künstlern zukommen lässt, gilt als besonderes Ereignis. Das bestätigte sich auch diesmal, denn zahlreiche Kunstfreunde hatten sich im Kurpfälzischen Museum eingefunden, in dem Bara Lehmann-Schulz beispielreichen Einblick in ihr bisheriges Schaffen ermöglicht. Sie zeigt im Wechselausstellungsraum über fünfzig Arbeiten und bezeichnet ihr ehrgeiziges wie auch anspruchsvolles Unternehmen als "Papierismus", womit sie auf das von ihr favorisierte Material anspielt.

Schon beim Betreten des Eingangsbereichs sieht sich der Besucher mit fünf ausgewählten Blättern konfrontiert. Sie machen als sehr aussagestarke "Appetithappen" sichtbar, wie die nachdenkliche und höchst motivierte Künstlerin ihre Visionen auf eigenständige Weise umzusetzen und zu vermitteln versteht. Doch vor der Besichtigung galt es den offiziellen Teil zu absolvieren.

Nach den Begrüßungsworten von Joachim Gerner, in der Heidelbergs Kulturbürgermeister der Künstlerin das Wohlwollen der Stadt zusicherte, hielt Milan Chlumsky, der gemeinsam mit Bara Lehmann-Schulz die Präsentation wie auch den Katalog vorbereitet hatte, die Eröffnungsrede. Er ging darin vom Papierismus aus sowie von frühen Funden aus China, die auf etwa 140 v. Chr. datiert werden und stellte die philosophisch-programmatische Frage, weshalb bei Bara Lehmann-Schulz alles Immaterielle materiell ist und umgekehrt.

Künstlerin nach der Vernissage. Foto: chl

Damit leitete er eine intellektuelle Tour de force ein, die viel aussagte über die intensive Beziehung des Kunsthistorikers und Journalisten zu den Arbeiten der Künstlerin. Seine Empathie war auch Angelpunkt der Deutungen, die beträchtliches Einfühlungsvermögen erkennen ließen, zumal Chlumsky dabei von seiner sehr persönlichen Begegnung mit den Arbeiten ausging. Diese hatte er wie eine Folie seinen Ausführungen unterlegt.

Bara Lehmann war in Flensburg geboren worden und hatte ihre Kindheit aufgrund vieler Umzüge in verschiedenen Ländern verbracht. Ihr Wunsch, Künstlerin zu werden, stellte sich frühzeitig ein. Sie studierte daher zunächst an der Werkkunstschule in Düsseldorf, später an der École des Beaux-Arts in Besançon, aber auch in Göteborg und an der Fachhochschule im Bereich Produktdesign wieder in Düsseldorf.

Tanz und Theater lagen ihr ebenfalls am Herzen. Schließlich überwog die Liebe zur bildenden Kunst. Doch nach wie vor verfügt sie über ein breites Interessenspektrum.

In ihrer jetzigen Schau wird Baras versierter Umgang mit unterschiedlichen Techniken dokumentiert, sei es bei der eher gegenständlichen oder auch der freieren, da entfernt vom Gegenstand rangierenden Variante. Immer werden ihre Objekte ausgelöst durch genuine Einfälle, denn die Künstlerin verfügt über eine reiche Inspiration, auf die kaum ein kreativer Mensch verzichten kann, und sie versteht es auch, diese in eine angemessene Form zu kleiden. Das Papier steht dabei im Vordergrund, und zur Grundform erkor sie das Quadrat, wobei Reihungen häufig auftreten und als Gestaltungselement gelten können.

Alle diese Eigenschaften bewirken, dass die Objekte von Bara Lehmann-Schulz auf den Besucher einen starken Sog ausüben. Exzellente Beispiele bieten etwa die gespinstfeinen "Stäbe", bei denen Weidenruten mit Papier und Leinen zu einem kunstvollen Ensemble kombiniert wurden, bevor die Künstlerin Tusche, Acryl und Graphit einsetzte, oder ein stilisierter 140 x 320 cm großer "Flügel", der aus Papier, Leinen und Tinkturen gefertigt ist. Zeichen oder Stäbe, Flügel oder Segel, aber auch Kontraste, Linien, Reihungen und Spiralen sind charakteristisch für das reiche Repertoire der Künstlerin, das schon bei der Vernissage die Besucher zum genauen Hinsehen animierte.

Info: Die Retrospektive "Papierismus" von Bara Lehmann-Schulz läuft bis 9. September.