Der Favorit: Von den Expressionisten in seiner Sammlung liegt Manfred Lautenschläger Max Pechsteins Gemälde "Hafen" besonders am Herzen. Foto: KMH

Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Manfred Lautenschläger ist ein Freund klarer Worte: "Ein abgeschnittenes Ohr würde ich mir nicht an die Wand hängen", erklärte er in Anspielung auf das berühmte Selbstbildnis von Vincent van Gogh beim Gespräch im Kurpfälzischen Museum Heidelberg (KMH). In seinem Haus in Gaiberg blickt der Mitbegründer des Finanzdienstleisters MLP lieber auf Gemälde der Expressionisten, sechs hat er dem Museum jetzt für die aktuelle Ausstellung "Unwirklichkeiten" ausgeliehen. Mit Direktor Dr. Frieder Hepp und Kuratorin Dr. Dagmar Hirschfelder sprach der Mäzen jetzt vor vielen interessierten Zuhörern über seine Liebe zur Kunst.

Hintergrund Hintergrund Manfred Lautenschläger hat aus seiner Sammlung dem Kurpfälzischen Museum sechs Gemälde für die Ausstellung "Unwirklichkeiten" geliehen: > von Max Pechstein (1881 bis 1955) die Bilder "Hafen" (1911), "Weintrauben" (1917) und "Ernte" (1922) > von Ernst Ludwig Kirchner (1880 bis 1938) das Bild "Gelbe Tulpen [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Manfred Lautenschläger hat aus seiner Sammlung dem Kurpfälzischen Museum sechs Gemälde für die Ausstellung "Unwirklichkeiten" geliehen: > von Max Pechstein (1881 bis 1955) die Bilder "Hafen" (1911), "Weintrauben" (1917) und "Ernte" (1922) > von Ernst Ludwig Kirchner (1880 bis 1938) das Bild "Gelbe Tulpen mit Bubu de Montparnasse" (1918) und "Waldinneres im Bergwald" (1918) sowie > von Emil Nolde "Marschlandschaft mit einem Bauernhof" (1930/35).

Erste Kontakte zur Kunstszene knüpfte Lautenschläger, als er 1992 das MLP-Hochhaus auf dem Emmertsgrund als neuen Firmensitz bauen ließ. Gemeinsam mit dem Kunstberater Helge Achenbach (ja, genau dem!) besuchte er Gerhard Richter in dessen Atelier in Köln und kaufte ihm für sein Unternehmen drei Werke ab. "Zum Preis von damals einer Million D-Mark", erinnerte sich Lautenschläger. Zehn Jahre später wurden die Bilder für das Dreifache versteigert - eine lukrative Kapitalanlage also.

Da Lautenschläger aber nach eigenen Worten "romantisch veranlagt" ist, schenkte er seiner Frau Angelika, die auch im Publikum saß, zum Geburtstag einen besonderen Strauß, nämlich ein Blumenbild von Emil Nolde. Weitere Expressionisten kamen hinzu, "sie anzuschauen ist für mich ein sinnlicher Genuss, ich würde sie nie versilbern", so der Mäzen. Gefragt nach seinem Lieblingsbild bekannte sich Lautenschläger sofort zu Max Pechsteins "Hafen". 1911 entstanden zeigt es verschiedene Boote im Hafen von Nidden, die Segelboote erinnern Lautenschläger an eigene Segeltörns "allerdings immer nur im Süden".

Abgelehnt habe er ein zum Kauf angebotenes Bild noch nie, aber es brauche schon einen emotionalen Bezug zu dem Werk. Deshalb gibt es in Lautenschlägers Sammlung keine Gemälde, auf den Personen dargestellt sind. "Kirchners figurative Bilder würde ich nicht kaufen", unterstrich er. Wahrscheinlich schaue er lieber auf Landschaften, weil er ohnehin so viel mit Menschen zu tun habe, vermutete Frieder Hepp, der Lautenschläger gut kennt, schließlich ist der 79-Jährige Vorsitzender des KMH-Freundeskreises. Schon bei der Ausstellung "Weitsicht" vor zwei Jahren waren 36 Werke zeitgenössischer Fotokunst aus der MLP-Sammlung gezeigt worden.

Lautenschläger und Hepp werden also im Gespräch bleiben. Er habe ein begehrliches Auge auf Carl Rottmanns Bild "Aegina mit dem Apollotempel" geworfen, schmunzelte Lautenschläger. Das allerdings gehört dem Museum und ist wohl nicht verhandelbar.