Von Milan Chlumsky

Karlsruhe. 1698 erschien in Paris "Die Abhandlung über den Ausdruck von Leidenschaften und Gemütszuständen" aus der Feder des Malers und Zeichners Charles Le Brun, die das kommende Jahrhundert der französischen Zeichnung enorm beeinflusste. Da war der Lieblingsmaler des französischen Sonnenkönigs Ludwig XIV. schon seit acht Jahren tot. Als die Nachricht von Le Bruns Tod den Hof erreichte, eilte der König in das Atelier des Malers, um die dort befindlichen 3000 Zeichnungen in seine Sammlungen zu überführen.

Der 1647 zum Hofmaler ernannte Le Brun gründete ein Jahr später die "Académie Royale de la Peinture et de la Sculpture" (Die königliche Akademie der Bildenden Künste) in Paris. Gegen eine stereotype Darstellung in der Geschichtsmalerei, wie sie damals den Gipfel des malerischen Könnens darstellte, setzte er die Notwendigkeit eines individuellen Ausdrucks durch, den die Studenten vor allem durch intensiven Zeichenunterricht zu erlangen hatten. Dieser umfasste Anatomie, Geschichte und Mythologie, Basis war die Aktzeichnung.

In der exquisiten Ausstellung der Karlsruher Kunsthalle ist ein in Rötel ausgeführtes Blatt von Le Brun zu sehen, in dem die aus der Bibel bekannte Königin Esther dargestellt wird, als sie den Gatten Ahasveros darum bittet, dem jüdischen Volk im babylonischen Exil Gnade zu gewähren, was dieser wutentbrannt zurückweist. Esther, von zwei Dienerinnen unterstützt, wird ohnmächtig. Le Brun zeichnete die Figur von Esther in jenem Moment, als sie die Kräfte verlassen und der Körper niedersinkt. Etwa um 1660 bis 1665 entstanden, zählt sie zu den ältesten Zeichnungen, die Le Bruns Aufbruch zu neuen Ufern dokumentiert.

In Karlsruhe befindet sie sich, da der badische Markgraf Friedrich V. von Baden-Durlach während des 30-jährigen Krieges begann, Zeichnungen zu sammeln. Zwischen 1688 und 1691 erhielt seine Sammlung eine neue Orientierung, als erste französische Gemälde und Grafiken aufgenommen wurden. Es war die Markgräfin Karolin Louise von Baden (1723 bis 1783), die die französische Orientierung vorantrieb.

Um 1760 befanden sich schon an die 200 Gemälde französischer Meister in der Sammlung sowie unzählige grafische Blätter: Allein 24 Werke von Chardin, Boucher und Vernet - also Zeitgenossen von Karoline - bereicherten die Sammlung. Eine größere Erweiterung folgte in den 1960er Jahren, heute ist nur noch der Erwerb einzelner Arbeiten möglich.

Etwa 120 ausgestellte Blätter geben einen umfassenden Überblick über die französische Zeichnung zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert. Unzählige Schriften begleiteten die Entwicklung dieser - von Giorgio Vasari als "Synthese gestischen Handels und intellektuellen Denkens" definierten - Grundlage aller malerischen und skulpturalen Werke der Menschheit. Der Florentiner Vasari postulierte in der von ihm 1569 initiierten Schule der "Academia delle Arti del Disegno" das Prinzip der Priorität der Linie über die Farbe.

Über 200 Jahre setzte sich der Streit zwischen den Poussinisten (Adepten der Linie) gegen die Rembrandtisten (Verfechter der reinen Farbe) fort. Dann erklärten die beiden herausragenden Protagonisten der neuen Enzyklopädie und Initiatoren der Aufklärung in Frankreich, Diderot und d’Alembert, die beiden Prinzipien der Linie und der Farbe für gleichrangig. Ein Jahrhundert später beschrieb der französische Dichter Charles Baudelaire die beiden Prinzipien als autark und wies ihnen die produktive Rolle eines ästhetischen Genusses zu. Die Zeichnung befreite sich also von der reinen Abbildfunktion.

Hatte das 17. Jahrhundert als große Zeichner Nicolas Poussin und Claude Lorrain, das 18. Antoine Watteau und das 19. Eugène Delacroix und Jean-Auguste- Dominique Ingres, erlaubte sich die neue, postimpressionistische Zeit nur ein paar Striche, um eine Landschaft anzudeuten (Paul Cézanne, "Senke mit Bäumen", um 1890-1892) oder einige geometrische Formen auf das Blatt zu werfen, um die kubistische Idee zu verdeutlichen (Fernand Léger in "Farbige Zylinder", 1918).

In der Ausstellung können sich Besucher in einer Zeichenwerkstatt über die Beschaffenheit verschiedener Papiersorten und Malstifte informieren und sie ausprobieren. 21 Tafeln in der Ausstellung instruieren mustergültig über die angewandten Malverfahren und erklären beispielsweise, welche Technik notwendig ist, um ein blaufarbiges Papier in bestimmten Zonen mit Hilfe kleiner weißen Kleckse heller aussehen lassen, als es tatsächlich ist.

Info: "Sehen, denken, träumen - Französische Zeichnungen aus der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe"; www.kunsthalle-karlsruhe.de