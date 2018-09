Von Heribert Vogt

Namhafte Autoren aus dem Umkreis der Heidelberger Literaturtradition sind im beginnenden Bücherherbst 2017 mit Neuerscheinungen vertreten. Der Neckarstadt eng verbunden sind etwa Ulla Hahn, Poetikdozentin des Jahres 1994 und Freundin der Dichterin Hilde Domin, der syrisch-deutsche Autor Rafik Schami, der an der Ruperto Carola studierte, der in Heidelberg geborene Schriftsteller Ernst Jünger und auch der ebenfalls hier zur Welt gekommene renommierte Literaturkritiker Ijoma Mangold, der in Dossenheim aufwuchs.

Die Autoren Ulla Hahn, Rafik Schami, Ernst Jünger und Ijoma Mangold (v.l.) sind mit Heidelberg verbunden. Fotos: Arno Burgi, Ingo Wagner, Frank Mächler, "Die Zeit"

Ulla Hahn (Jahrgang 1946) legt am 28. August den Roman "Wir werden erwartet" vor. Nach den Titeln "Das verborgene Wort", "Aufbruch" und "Spiel der Zeit" kommt ihre Roman-Tetralogie nun zum Abschluss. Darin spielt die Heidelberger Dichterin Hilde Domin (1909- 2006) eine Rolle. Schon die Hauptfigur des auch verfilmten Auftaktromans ist ein Mädchen, das den bürgerlichen Namen Domins trägt - nämlich Hildegard Palm. Hahn seinerzeit dazu: "Das Mädchen in meinem Roman ist, genau wie Hilde Domin, eine, die aus dem ‚Dennoch‘ lebt, dem ‚Trotzdem‘. Die sich nie duckt, sondern kämpft; für sich und für andere. Die nicht nur die Sprache liebt, sondern in der Sprache auch die Menschen. Daher ist die Hilla Palm in meinem Roman ‚Das verborgene Wort‘ auch eine Hommage an Hilde Domin."

Hahns nun komplettes Epos dürfte ein einmaliges Projekt in der jüngeren deutschsprachigen Literatur sein. Die Autorin erzählt mithilfe des Alter Ego Hilla Palm ihre Lebensgeschichte und durchwandert zugleich auf insgesamt rund 2500 Seiten die ersten drei Jahrzehnte der Bundesrepublik Deutschland. Das neue, auch eigenständig lesbare Buch "Wir werden erwartet" beginnt vor 50 Jahren im mythenumwobenen Herbst 1968 in Köln und erzählt vom Erwachen einer jungen Frau in einer sich politisch radikalisierenden Welt. Man begegnet der Euphorie bei der ersten Mondlandung von Apollo 11 ebenso wie dem Schock beim Attentat auf die Olympischen Spiele in München, dem Kniefall Willy Brandts in Warschau und dem Anschlag der Baader-Meinhof-Bande auf den Springer Verlag.

Rafik Schami (Jahrgang 1946) schloss sein Chemiestudium an der Universität Heidelberg 1979 mit der Promotion ab. Nach der Flucht aus seiner Heimat Syrien 1970 schrieb er sich ab dem Winter-semester 1972/73 an der Ruperto Carola ein. Nun erscheint der neue Jugendroman "Sami und der Wunsch nach Freiheit" (ab 14) des in der Pfalz lebenden Ver-mittlers zwischen Orient und Okzident am 21. August - und zugleich auch als Hörbuch (Verlag Steinbach). Auf Einladung des Deutsch-Amerikanischen Instituts präsentiert Schami das Buch am 16. Oktober in der Heidelberger Neuen Aula.

Darin zeigt der beliebte Fabulierer ein ganz anderes Syrien als das Kriegsland, das seit Jahren in den Medien präsent ist. Es geht um die Geschichte von Sami und seinem spannenden Leben in den Gassen von Damaskus. Sami und Scharif sind unzertrennlich, sie wachsen wie Brüder auf. Facettenreich wird erzählt, wie Sami sich in jedes Abenteuer stürzt, weil er Unrecht nicht erträgt, und für seine Liebe Josephine sein Leben aufs Spiel setzt. Als der Widerstand gegen den Diktator wächst und der Aufstand in Daraa ausbricht, müssen die Freunde abtauchen. Seitdem ist die Spur von Sami verloren gegangen.

Ernst Jünger (1895-1998) wurde als Sohn des Chemikers Ernst Georg Jünger in Heidelberg geboren und war der wohl umstrittenste deutsche Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Immer wieder wurde dem zweifachen Weltkriegsteilnehmer Kriegsverherrlichung, Demo-kratieverachtung und zudem Ästhetisierung des Untergangs vorgeworfen. So musste auch der Festakt anlässlich seines 100. Geburtstages am 29. März 1995 in der Aula der Neuen Universität Heidelberg unter Polizeischutz stattfinden. Im Rahmen des noch bis nächstes Jahr anhaltenden 100-Jahr-Gedenkens an den Ersten Weltkriegs gibt es bereits eine ganze Serie von Neuerscheinungen über den widersprüchlichen Schrift-steller.

Bereits erschienen sind die zwei Jünger-Titel "Späte Rache. Erzählungen" mit einem Essay von Thomas Hettche sowie das berühmte Käferbuch "Subtile Jagden", ergänzt durch einen Essay von Buchpreisgewinner Uwe Tellkamp. Die beide Novitäten werden am kommenden Wochenende im RNZ-Magazin zum Wochenende auf der Lektüreseite vorgestellt. Darin geht es um einen Kampf ums Dasein in der Lebenswelt.

Schließlich ist der von dem Heidelberger Jünger-Experten Helmuth Kiesel herausgegebene Roman "Auf den Marmorklippen" mit Materialien zu Entstehung, Hintergründen und Debatte für den 14. Oktober angekündigt. Der 1939 zu Beginn des Zweiten Weltkriegs erschienene Roman galt lange Zeit als Problembuch und wurde zugleich vielfach als Parabel auf den Nationalsozialismus verstanden. Nicht nur Jünger selbst schrieb ihm nachträglich ein darüber hinausreichendes Erklärungspotenzial zu.

Ijoma Mangold (Jahrgang 1971) ist Literaturchef der Wochenzeitung "Die Zeit", war Co-Moderator der ZDF-Sendung "Die Vorleser" und gehört im SWR-Fernsehen dem Kritiker-Quartett der Sendung "le-senswert" an; ehemals war er vorübergehend auch freier Mitarbeiter des RNZ-Feuilletons. Am 18. August erscheint sein Buch "Das deutsche Krokodil. Meine Geschichte". Und am 10. Oktober präsentiert er die Neuerscheinung im DAI Heidelberg.

Sein vollständiger Name lautet Ijoma Alexander Mangold. Er hat dunkle Haut und dunkle Locken. In den siebziger Jahren wächst er in Dossenheim und Heidelberg auf. Während seine Mutter aus Schlesien stammt, ist sein Vater aus Nigeria nach Deutschland gekommen, um sich hier zum Facharzt für Kinderchirurgie ausbilden zu lassen. Nach kurzer Zeit kehrt er nach Afrika zurück und gründet dort eine neue Familie. Erst zweiundzwanzig Jahre später meldet er sich wieder und bringt Unruhe in die Verhältnisse.

Mangold erinnert sich in dem Buch an seine Kindheits- und Jugendjahre: Wie wuchs man als "Mischlingskind" und "Mulatte" in der Bundesrepublik auf? Wie geht man um mit einem abwesenden Vater? Und womit fällt man in Deutschland mehr aus dem Rahmen, als dunkler Typ oder mit einer Leidenschaft für Thomas Mann und Richard Wagner? - Nicht zuletzt erzählt der Autor von seinen überraschenden Erfahrungen mit sich selbst.

Info: Ulla Hahn: "Wir werden erwartet". Roman. Deutsche Verlags-Anstalt München, 28. August 2017. 640 S., geb.; 28 Euro.

Rafik Schami: "Sami und der Wunsch nach Freiheit". Roman (ab 14 Jahre). Verlag Beltz & Gelberg Weinheim, 21. August 2017). 320 S., geb.; 17,95 Euro.

Ernst Jünger: "Auf den Marmorklippen". Roman. Mit Materialien zu Entstehung, Hintergründen und Debatte. Hrsg.: Helmuth Kiesel. Verlag Klett-Cotta Stuttgart, 14. Oktober 2017. 392 S., geb.; 28 Euro.

Ijoma Mangold: "Das deutsche Krokodil. Meine Geschichte". Rowohlt Verlag Reinbek, 18. August 2017. 347 S., Hardcover; 19,95 Euro.