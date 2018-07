Von Stefan Otto

Mannheim. In ein verlassenes Anwesen am Mannheimer Hauptfriedhof kehrt Leben ein. Das Mannheim-Heidelberger Künstlerkollektiv Rampig bespielt den leer stehenden Gebäudekomplex mit der von Franz Kafka inspirierten Inszenierung "Die Strafkolonie" und eindrücklichen "zwölf Bildern der Grausamkeit".

"In der Strafkolonie", 1914 bereits während des Ersten Weltkriegs verfasst, zählt zu den verstörendsten Erzählungen Franz Kafkas. Als er 1916 in München aus dem noch unveröffentlichten Manuskript vorlas, sollen Zuhörer ohnmächtig geworden sein. "Manche flohen im letzten Augenblick, bevor die Vision des Dichters sie überwältigte", berichtete später der Schweizer Schriftsteller Max Pulver. "Die Reihen der Hörer und Hörerinnen begannen sich zu lichten."

Kafka schildert den Besuch eines Reisenden in einer Strafkolonie auf einer tropischen Gefängnisinsel. Ein Offizier vor Ort demonstriert ihm einen "eigentümlichen Apparat", der zur Folterung und Exekution Verurteilter dient. "Die Schuld ist immer zweifellos", erklärt er das ebenso eigentümliche Rechtssystem, bevor er sich selbst der Folter und der eigenen Hinrichtung aussetzt.

Der morbide Spielort ist mit Bedacht gewählt. Die Adresse "Am Friedhof" ist bezeichnend, denn die drei neu zu Leben erweckten Gebäude enthielten früher einen Steinmetzbetrieb und eine Gärtnerei für das Gräberfeld gegenüber. Auch bei Kafka besucht der Reisende ein Grab.

Aus der Vorlage sind in Beata Anna Schmutz’ Inszenierung nur Bruchstücke enthalten. So etwa, wenn unter dem Dach der alten Steinbildhauerei, in die die Besucher geführt werden, eine Performerin den Mechanismus der Tötungsmaschine erklärt und ihren roten Stift über die Wände, den Boden und den eigenen Körper führt wie die mörderische Maschine selbst. "Die Nadeln tanzten auf der Haut", heißt es bei Kafka, wenn sie eine Schrift in den Körper des Delinquenten ritzte.

Mehr übernehmen die Szenografie der Karlsruherin Sophie Lichtenberg und die erarbeiteten theatralen Szenen von der "kafkaesken" Stimmung des Textes. Sie verknüpfen das Entsetzen, das er auch nach hundert Jahren noch auszulösen vermag, die Beunruhigung und das Grauen mit dem Flüchtlingselend, besonders der Bootsflüchtlinge unserer Zeit.

Die Häusergruppe am Friedhof bildet während der 30 ausverkauften Aufführungen ein Archipel zwischen Gefangenschaft und Freiheit. Die Szenen, die sich am Wohnhaus, hinter einem Schaufenster, in der Werkstatt, einem Garten und einem faszinierend verwucherten Gewächshaus abspielen, wirken durch ihre Unmittelbarkeit, der sich allein entziehen kann, wer bewusst den Schauplatz verlässt oder die Augen verschließt.

Angesichts der Bilder von Flüchtlingen in den täglichen Nachrichten, von Ertrinkenden im Mittelmeer, fragt eine Schauspielerin: "Was ist schon eine Hinrichtung ohne das Publikum? Was ein Opfer ohne Empfänger?" Sie steht in der Werkstatt, in der große Ablaufbecken wie ausgehobene Gräber erscheinen.