Von Benjamin Auber

Das Herz schlägt höher, wenn der frühere Pilot James Blunt die Bühne betritt. Die nicht ganz gefüllte SAP Arena hob mit ihm ab - bis zum allerletzten Song. Als Schmusesänger gestartet, hat der Brite eine erstaunliche Wandlung hingelegt - hin zum echten Pop-Künstler mit vielen Facetten. Auch beim Konzert, irgendwie anders als erwartet.

Der Vorsänger: Wenn schon eine Welttournee, dann muss der "Anheizer" auch hochkarätig sein: Jamie Lawson ("Wasn’t Expecting That") entpuppte sich als eine echte Rarität - einfühlsame Balladen mit tollen Texten. Kein Wunder, dass er sich im Anschluss an seinen Auftritt vor Selfie-Anfragen kaum retten konnte.

Der Chartstürmer: Mit seinen Nummer-Eins-Hits brachte James Blunt das Publikum auf seine Seite. "You’re Beautiful" durfte auf keinen Fall fehlen, ebenso wenig wie das kraftvoll interpretierte "1973" oder "Bonfire Heart".

Der Balladenkönig: Herzschmerz liegt in den Genen des 43-Jährigen. "Carry You Home" mit seinem pompösen Instrumentarium ist der beste Beweis dafür. Genau wie bei "Same Mistake" summte jeder Konzertgast mit. Das war der erwartbare Teil, geschwelgt im letzten Jahrzehnt.

Der Draufgänger: Ganz unerwartet hat James Blunt auch ein flippiges Ich, der sogar bei Balladen am Klavier herumhüpft, als wäre er in einen Jungbrunnen gefallen. Besonders "Heart to Heart" elektrisierte mit auffälliger Lichttechnik, genauso wie "Ok". Die Zusammenarbeit mit DJ Robin Schulz trägt Früchte, peppiger und unverwechselbar.

Die Persönlichkeit: Von musikalischen Selbstzweifeln, die ihn in seiner Karriere geplagt haben - keine Spur. Er macht genau die Musik, die ihm gefällt. Auch auf der Bühne wirkt er gelöst, erzählt von falsch klatschenden Franzosen, bösen Trump-Anhängern in Amerika und von seiner Band, die er ganz nach hinten positioniert hat, um selbst größer zu wirken.

Der neue James Blunt: Nicht nur Pitbull hat sein "Time of Our Lives", sondern auch der Brite. Der irisch angehauchte Song, in der er seine eigene Hochzeit musikalisch nachzeichnet, verbreitete eine spezielle Stimmung. Material von seinem neuen Album "The Afterlove", das aber nicht ganz an den kommerziellen Erfolg früherer Tage heranreicht. Kann ihm eigentlich egal sein, bei über 20 Millionen verkauften Alben. Das pulsierende "Heartbeat" war ebenfalls ein Volltreffer, erinnerte in Teilen fast schon an "Nothing Else Matters" von Metallica. Kunstvoll gestaltete Musikvideos im Hintergrund taten ihr Übriges.

Der Moment: Wie hoffentlich bei jedem Konzert gibt den einen besonderen Moment, so auch in Mannheim. Jedes gebrochenes Herz kommt bei "Goodbye My Lover" voll auf seine Kosten. James Blunt sang mit so viel Hingabe und Verve, im Innenraum war kein Mucks mehr zu hören. Der anschließende Jubel wollte einfach nicht enden. Auch Herzschmerz kann glücklich machen.