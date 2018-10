Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Ein gefährlich aggressiver Kampfhund mit gefletschten Zähnen bellt uns an und ist kaum zu bändigen. Erst der warme Luftstrom aus dem Föhn des Hundefriseurs Marcello (Marcello Fonte) scheint ihn zu besänftigen. In Matteo Garrones neuem Film "Dogman" führt dieser einen Hundesalon in einer tristen, heruntergekommenen Küstensiedlung irgendwo im Süden Italiens.

Der gutmütige Marcello kümmert sich rührend um die Tiere und um seine geliebte Tochter Alida (Alida Baldari Calabria), die hauptsächlich bei seiner geschiedenen Frau lebt. Wenn die beiden zusammen sind, spürt man ihre tiefe Verbundenheit. Auf fast naive Weise ist der leicht schüchtern wirkende Mann mit dem treuen Blick aber auch in den örtlichen Drogenhandel verwickelt, für den er sich willig einspannen lässt und aus dem er auch seine kleinen Vorteile zieht.

Dafür wird Marcello von seinem kleinkriminellen Freund Simone (Edoardo Pesce) hemmungslos ausgenutzt. Der ehemalige Boxer von bulliger Gestalt ist ein brutaler Schläger ohne jegliche Selbstkontrolle, der in seinem Umfeld Angst und Schrecken verbreitet. Als "tickende Zeitbombe" verkörpert er jenen Kampfhund, mit dem Garrone seinen schonungslosen Film sinnbildlich beginnen lässt.

Der "Dogman" Marcello pflegt zu dieser Bestie Mensch eine sehr ambivalente Beziehung. Angesichts der ungleichen Kräfteverhältnisse verhält er sich gegenüber Simone unterwürfig und loyal, lässt sich von ihm für krumme Geschäfte vereinnahmen, hilft ihm immer wieder aus der Patsche und geht für den aggressiven Gewalttäter sogar ins Gefängnis.

Matteo Garrone zeigt auf intensive Weise dieses spannungsreiche Abhängigkeitsverhältnis als ein von Angst bestimmtes Lavieren zwischen Nähe und Distanz. Zwar gibt es immer wieder momenthafte Anflüge der Entlastung, doch je mehr Marcello zwischen die Fronten seiner Community gerät und dabei in die Isolation gezwungen wird, desto deutlicher wird eine Ausweglosigkeit, die nur in Gewalt münden kann. Auf dem Höhepunkt der Exzesse kehren sich schließlich die Rollen real und zugleich metaphorisch um. Letztlich kennt Garrones eindringliche filmische Reflexion über die Tyrannei der Gewalt nur Verlierer. Die Befreiung bleibt eine Illusion.

