Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Am Anfang ist die Leinwand im Karlstorkino dunkel. Nur Stimmen und Namen sind zu hören, die sich nicht zuordnen lassen. Die Teilnehmer des wöchentlich stattfindenden Workshops "Gespräch im Dunkeln" sind in die Situation von Blinden versetzt und müssen sich auf die Wahrnehmungen ihrer anderen Sinne verlassen.

Bezeichnenderweise begegnen sich hier Teo (Adriano Giannini) und Emma (Valeria Golino) zum ersten Mal. Er sagt, ihre Stimme sei "rau und sexy". Doch erst später, bei einer zufälligen Wiederbegegnung, kann er seinen akustischen Eindruck dem jetzt sichtbaren Menschen zuordnen. Gleichzeitig bemerkt Teo bei dieser Gelegenheit, dass Emma tatsächlich blind ist.

Wenn der Workshop aus der Anfangsphase von Silvio Soldinis neuem Film "Die verborgenen Farben der Dinge" zu Ende ist, wird aus subjektiver Sicht ein Vorhang zur Seite geschoben und die Figuren, eben noch von einem Gefühl der Zeitlosigkeit umfangen, treten wie auf einer Bühne in das blendende Licht der "harten Realität".

Der 40-jährige Junggeselle Teo arbeitet in der Kreativabteilung einer römischen Werbeagentur und frönt einem ungebundenen Single-Dasein mit einer Geliebten, die verheiratet ist, und mit einer Freundin, die dringend möchte, dass er bei ihr einzieht. Doch der umworbene, scheinbar bindungsunfähige Charmeur bevorzugt die Unverbindlichkeit und hat seine wahren Gefühle aus - wie sich herausstellt - verständlichem Grund hinter einer Fassade des schönen Scheins versteckt.

Das ändert sich, als Teo die geschiedene Osteopathin Emma kennenlernt und sich unmerklich und entgegen seinen eigentlichen Absichten in sie verliebt. Emma ist seit ihrem 17. Lebensjahr sehbehindert und lebt weitgehend selbstständig. Ihre Erinnerungen an die sichtbare Welt helfen ihr, Bilder für ihre sensiblen Wahrnehmungen zu imaginieren. Das gilt noch auf andere Weise, wenn sie den wichtigen Satz sagt: "Den Dingen eine Farbe zu geben, hilft mir, sie zu sehen."

Während sich Teo ihr zaghaft öffnet und anvertraut, verlässt er allmählich den Schutzpanzer seiner Unentschiedenheit, um emotional Farbe zu bekennen. Unter Soldinis ebenso behutsamer wie sensibler Inszenierung muss er sich deshalb aber erst seiner verdrängten Familiengeschichte stellen.

Dabei bleibt Teo nicht der Einzige, der bei seinem Aufbruch ins echte, nicht am Äußerlichen haftende Leben neues Vertrauen fasst. Das zärtliche, an eine Pietà erinnernde Bild der Versöhnung zwischen Mutter und Sohn am Grab des Vaters versinnbildlicht diesen Beginn.

