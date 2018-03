Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Die feuchten Strähnen ihrer Haare sind wie Gitterstäbe ihrer Gefangenschaft, die einen Augenblick später durchtrennt werden. Ihr intensiver Blick ist melancholisch und geht nach innen: ins Verborgene, Dunkle, Unbekannte. In einem anderen Moment blicken wir in die Röhre einer Vagina, die in der Überblendung mit der Form eines Auges verschmilzt, aus dem wir auftauchen und auf das wir blicken. Auge und Geschlecht, spätestens seit Georges Batailles "Die Geschichte des Auges" ein literarischer Topos, verbinden sich mit dem von Sigmund Freud analysierten Zusammenhang von Geschlecht und Neurose.

Chloés (Marine Vacth) Schmerz sitzt im Bauch, dem "zweiten Gehirn", dort, wo kein Spekulum hinreicht. Der Psychoanalytiker Paul Meyer (Jérémie Renier), den die junge, labile Frau mit dem Verdacht einer psychosomatischen Störung aufsucht, sagt, Schmerzen deuteten auf etwas Verborgenes. Sie sind Signale des Verdrängten.

Bereits in der anspielungsreichen Exposition seines kunstvoll konstruierten Psychothrillers versammelt der französische Regisseur die wesentlichen Themen seines neuen Films "Der andere Liebhaber" (L’amant double). Inspiriert von Joyce Carol Oates‘ unter Pseudonym erschienenem Roman "Lives of twins" (1987), variiert Ozon in einem dichten Geflecht von Referenzen und Spiegelungen das Doppelgänger-Motiv.

Wenn Chloé zum ersten Mal das Haus ihres Analytikers betritt, folgt sie den Stufen einer spiralförmigen Wendeltreppe, die sich im Unendlichen zu verlieren scheint. Die 25-Jährige erzählt: Sie sei ungewollt und ungeliebt, fühle sich gestresst und leide unter Versagensängsten. "Ich glaube, ich bin unfähig, zu lieben."

In Chloés rückhaltloser, sich öffnender Selbsterkundung liegt die Möglichkeit zur Gesundung, zu etwas Neuem. Als sich ihr schweigsamer Therapeut gegen die Regeln seines Berufsstandes in seine schöne Klientin verliebt, beziehen sie als Paar das 13. Stockwerk eines Hochhauses über den Dächern von Paris, von wo aus der Blick in die Weite geht.

Doch in Ozons eleganter, in kühlen Bildern erzählter Symbolgeschichte werden das Sichtbare vom Unsichtbaren und das Helle vom Dunkeln konterkariert. Und so entdeckt Chloé, dass Paul ihr seinen Zwillingsbruder Louis Delord (Jérémie Renier) verschweigt. Als sie dem geheimnisvollen Kognitionspsychologen schließlich begegnet, wird mit Vehemenz ihr unterdrücktes sexuelles Begehren geweckt. "Wer begehrt, aber nicht handelt, brütet die Pest aus", sagt Louis, bevor er mit geradezu animalischer Gewalt Chloé in eine zerstörerische Affäre zwingt.

Schon das Empfangszimmer seiner Praxis ähnelt einem düsteren Altarraum des Abgründigen, der sich schließlich auf ein Spiegelkabinett ebenso lustvoller wie destruktiver Befreiung öffnet. Das Verdrängte muss erst extrahiert werden, und das Glas des Spiegelbildes muss zerbrechen, damit Chloé wieder etwas von ihrer verlorenen Vollständigkeit erfahren kann.

